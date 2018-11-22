Политика

Вице-адмирал Игорь Костюков назначен врио начальника ГРУ
Газета.Ru
06:38

На должность временно исполняющего обязанности начальника ГРУ после смерти прежнего руководителя Игоря Коробова назначен вице-адмирал Игорь Костюков. Вероятно, именно он будет утвержден в этой должности.
Газета.Ru06:38
с чего всё началось

Исполняющим обязанности главы ГРУ назначен Игорь Костюков

Исполняющим обязанности начальника Главного управления (ГУ) Генерального штаба назначен вице-адмирал Игорь Костюков, рассказали РБК три источника, близких к Министерству обороны. Он занимал должность первого заместителя умершего накануне начальника ГУ Генштаба Игоря Коробова.
РБК03:16

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Вице-адмирал Игорь Костюков назначен врио начальника ГРУ

Газета.Ru06:38

Вице-адмирал Игорь Костюков назначен исполняющим обязанности начальника главного управления генерального штаба

Эхо Москвы05:30

Исполнять обязанности начальника ГРУ будет вице-адмирал Игорь Костюков

Интерфакс04:06

Чем известен Игорь Костюков

Коммерсантъ04:59

Костюкова назвали главным кандидатом на пост главы ГРУ

Известия03:52

Источник: главой ГРУ впервые может стать военный моряк

ТАСС03:31

Исполняющим обязанности главы ГРУ назначен Игорь Костюков

РБК03:16
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