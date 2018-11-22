Исполняющим обязанности начальника Главного управления (ГУ) Генерального штаба назначен вице-адмирал Игорь Костюков, рассказали РБК три источника, близких к Министерству обороны. Он занимал должность первого заместителя умершего накануне начальника ГУ Генштаба Игоря Коробова.

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На должность временно исполняющего обязанности начальника ГРУ после смерти прежнего руководителя Игоря Коробова назначен вице-адмирал Игорь Костюков. Вероятно, именно он будет утвержден в этой должности.

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