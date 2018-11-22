Исполняющим обязанности начальника Главного управления (ГУ) Генерального штаба назначен вице-адмирал Игорь Костюков, рассказали РБК три источника, близких к Министерству обороны. Он занимал должность первого заместителя умершего накануне начальника ГУ Генштаба Игоря Коробова.

с чего всё началось

На должность временно исполняющего обязанности начальника ГРУ после смерти прежнего руководителя Игоря Коробова назначен вице-адмирал Игорь Костюков. Вероятно, именно он будет утвержден в этой должности.

Политика Политика Путин выразил соболезнования семье и коллегам Коробова Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося 21 ноября начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Коробова.

Армия и оружие Армия и оружие Путин призвал ОПК производить умные и высокоточные ракеты и боеприпасы

Политика Политика Евросоюз призвал Сербию и Косово прекратить провокации Представитель европейской дипломатической службы Майя Косьянчич заявила, что ЕС призывает Сербию и Косово прекратить провокации в отношении друг друга и нормализовать двухсторонние отношения.

Политика Политика Sky: после Brexit между Великобританией и ЕС появятся торговые барьеры Торговые барьеры, отсутствующие в настоящее время, появятся при движении товаров и услуг между Великобританией и ЕС после выхода страны из состава сообщества (Brexit).

Политика Политика Nissan уволил Карлоса Гона с поста председателя совета директоров Совет директоров Nissan Motor Co. принял решение отправить Карлоса Гона в отставку с поста председателя совета директоров.

Политика Политика КС Украины одобрил закрепление в конституции курса страны в НАТО и ЕС Конституционный суд Украины одобрил закрепление в конституции курса страны в НАТО и ЕС.

Политика Политика Путин проведёт заседание Госсовета в Крыму 23 ноября «Завтра президент работает в Крыму, в гостинице «Мрия», он проведёт расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам выполнения задач, обозначенных президентом в его майском указе», — сказал Песков журналистам.

Политика Политика Косачев заявил о согласовании сроков визита Ким Чен Ына в Россию Сроки и параметры визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Российскую Федерацию проходят согласование в настоящее время.

Политика Политика Место Кучмы на переговорах по Донбассу занял первый глава СБУ Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-министра обороны, бывшего премьер-министра и экс-главу Службы безопасности Евгения Марчука представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщила в Facebook вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Политика Политика Лавров заявил о параноидальной зацикленности в США на санкциях Глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянскому информагентству Agi заявил, что в США зацикленность на санкциях приобрела параноидальный характер.

Политика Политика Эксперт объяснил заявление Мэттиса о России и соблюдении ДРСМД Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с ФАН объяснил заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что Соединённые Штаты надеются на демонстрацию Россией стремления вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Политика «Газпром» определился с маршрутом «Турецкого потока» График строительства продолжения «Турецкого потока» через Болгарию, Сербию и Венгрию позволит «Газпрому» уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину.

Политика Политика Как Захарова ответила на заявление Могерини об Азовском море Ранее, в понедельник главы дипломатии Евросоюза Федерика Могерини сообщила, что ЕС недоволен действиями России в Азовском море, в частности тем, что российские пограничники проверяют суда в акватории.

Политика Политика Законопроекты об отдельных тюрьмах для террористов внесены в Госдуму Законопроекты об отдельных тюрьмах для террористов внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия», среди которых Адальби Шхагошев, передает корреспондент 22 ноября.