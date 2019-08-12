Экономика

Въездной турпоток в Россию вырос на 25%REGNUM 05:47

В Россию за шесть месяцев 2019 года с целью туризма въехали 1 967 221 человек, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные ФСБ.
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В России вырос въездной турпоток на 25%

Газета.Ru07:01

В январе-июне ФСБ заметила увеличение турпотока в Россию на 25%

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Life.ru03:57

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