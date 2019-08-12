Экономика
Въездной турпоток в Россию вырос на 25%REGNUM 05:47
В Россию за шесть месяцев 2019 года с целью туризма въехали 1 967 221 человек, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные ФСБ.
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Китай, Германия и Южная Корея вошли в топ-3 стран, из которых в Россию в первом полугодии 2019 года приехало больше всего туристов, следует из данных погранслужбы ФСБ, на которые ссылается Ассоциации туроператоров России (АТОР).Коммерсантъ12:15
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:25, Вашингтон
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