Экономика

Въездной турпоток в Россию вырос на 25%REGNUM 05:47

В Россию за шесть месяцев 2019 года с целью туризма въехали 1 967 221 человек, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные ФСБ.
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Китай, Германия и Южная Корея вошли в топ-3 стран, из которых в Россию в первом полугодии 2019 года приехало больше всего туристов, следует из данных погранслужбы ФСБ, на которые ссылается Ассоциации туроператоров России (АТОР
).
Коммерсантъ12:15

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Турпоток в Россию вырос на 25%

Коммерсантъ12:15

Въездной турпоток в Россию в первом полугодии 2019 года вырос на 25%

ТАСС05:05

В январе-июне ФСБ заметила увеличение турпотока в Россию на 25%

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РИА Новости05:55

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Life.ru03:57

Иностранный турпоток в РФ в I полугодии 2019 г. вырос на 25% - почти до 2 млн человек

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