Экономика
Въездной турпоток в Россию вырос на 25%REGNUM 05:47
В Россию за шесть месяцев 2019 года с целью туризма въехали 1 967 221 человек, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные ФСБ.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:37, Ашберн
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Происшествия
Девушка, которую ударил полицейский, пожаловалась в СКР
Задержанная на митинге в Москве 10 августа Дарья Сосновская обратилась к главе следственного отдела Следственного комитета России (СКР) по Тверскому району с заявлением о преступлении полицейского, ударившего ее кулаком в живот, сообщил «Дождь» со ссылкой на правозащитный проект «Зона права».
Обновлено в 07:21
Футбол
Стали известны сроки восстановления вратаря «Динамо» Шунина
Врач сборной России по футболу Юрий Васильков назвал сроки восстановления вратаря московского "Динамо" Антона Шунина.
Обновлено в 06:59
Происшествия
На Балтийском флоте почтили память погибших на АПЛ «Курск»
Воздать дань мужеству погибших моряков пришли представители командования БФ, филиала, а также родственники и друзья погибших подводников.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова
Рассказовой вызвали скорую помощь, но спасти жизнь ей не удалось. Отмечалось, что девушка умерла из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 06:29
Общество
«Миссис Россия 2019» стала Екатерина Нишанова из Геленджика
Победительницей конкурса «Миссис Россия 2019» стала участница из Геленджика Екатерина Нишанова.
Обновлено 10 августа в 19:42
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Дети Александра Цекало познакомились с молодой мачехой
Продюсер встретил сына и дочку в Америке. К Александру Цекало в Америку прилетели его дети от брака с Викторией Галушкой.
Обновлено в 04:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
Шомуродов назвал новых лидеров ФК «Ростов» после ухода Гацкана
Лидерами донской команды стали футболисты из Скандинавии Нападающий ФК "Ростов" Элдор Шомуродов назвал новых лидеров команды, которые заменили ушедших Гацкана и Калачева.
Обновлено в 05:22
Авто
«АвтоВАЗ» продолжил работу после корпоративного отпуска
Обновлено в 01:03
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Армия и оружие
В Израиле предостерегли Россию от новой сделки с Турцией
Москве стоит быть осторожнее при рассмотрении возможности продажи Турции истребителей Су-35, так как Анкару не стоит считать надежным партнером.
Обновлено в 07:09
Автоспорт
«Ред Булл» заменит Гасли на Албона, Квят останется в «Торо Россо»
Команда "Формулы-1" "Ред Булл" заменила француза Пьера Гасли на тайского гонщика "Торо Россо" Александера Албона, сообщается на сайте "Ред Булл".
Обновлено в 06:55
Происшествия
В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Наука
Ученые научились разлагать микропластик на воду и углекислый газ
Крошечные магнитные катушки создают химические реакции для разрушения микропластика, который превращается в углекислый газ и воду.
Обновлено в 02:50
Политика
Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 07:13
Общество
В Госдуме предложили ограничить монополизм аптечных сетей
Рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан намерена к началу осенней сессии подготовить предложения по ограничению монополизма российских аптечных сетей, рассказал ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 06:47
Футбол
Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»
Обновлено вчера в 20:59
Технологии
Южнокорейский мессенджер Kakao запустит собственный криптокошелек
Собственный криптовалютный кошелек Klip от южнокорейской компании Kakao запустят во второй половине 2019 года.
Обновлено в 04:06
Транспорт
На железнодорожной части Крымского моста протестировали освещение
Строители проверили освещение железнодорожной части Крымского моста, включив примерно 150 светильников на три часа.
Обновлено в 04:37
Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Футбол
«Зенит» хочет уволить главу скаутской службы Евменова
Как сообщил Metaratings.ru источник, близкий к ФК «Зенит», руководство клуба намерено расстаться с главой скаутской службы Антоном Евменовым.
Обновлено в 05:11
Здоровье
Психологи дали пять советов по борьбе с летней хандрой
Летняя грусть является вполне нормальным состоянием для человека, так как это время года люди зачастую связывают с ожиданием чего-то нового, но события не всегда разворачиваются по задуманному сценарию.
Обновлено в 07:05