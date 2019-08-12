Экономика
Въездной турпоток в Россию в первом полугодии 2019 года вырос на 25%ТАСС 05:05
Незначительно вырос турпоток из Мексики (рост на 4,7%) и Чили (рост на 15,5%). Как сообщили в АТОР, общий въездной поток иностранных граждан в Россию в первом полугодии 2019 года практически не вырос - годовой прирост составил 0,78%, всего в страну въехало 15,073 млн граждан иностранных государств.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:39, Вашингтон
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».
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ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
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Роспотребнадзор отметил, что дети в России едят слишком много сладкого
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Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
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Российские танкисты поставили рекорд скорости на «Танковом биатлоне»
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Обновлено в 09:41
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