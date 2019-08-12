Экономика

Въездной турпоток в Россию в первом полугодии 2019 года вырос на 25%ТАСС 05:05

Незначительно вырос турпоток из Мексики (рост на 4,7%) и Чили (рост на 15,5%). Как сообщили в АТОР, общий въездной поток иностранных граждан в Россию в первом полугодии 2019 года практически не вырос - годовой прирост составил 0,78%, всего в страну въехало 15,073 млн граждан иностранных государств.
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В России вырос въездной турпоток на 25%

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Въездной турпоток в Россию в первом полугодии 2019 года вырос на 25%

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АТОР: Турпоток в Россию в первом полугодии увеличился на четверть

Росбалт06:09

Иностранный турпоток в РФ в I полугодии 2019 г. вырос на 25% - почти до 2 млн человек

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