Экономика

Въездной турпоток в Россию в первом полугодии 2019 года вырос на 25%ТАСС 05:05

Незначительно вырос турпоток из Мексики (рост на 4,7%) и Чили (рост на 15,5%). Как сообщили в АТОР, общий въездной поток иностранных граждан в Россию в первом полугодии 2019 года практически не вырос - годовой прирост составил 0,78%, всего в страну въехало 15,073 млн граждан иностранных государств.
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В России вырос въездной турпоток на 25%

Газета.Ru07:01

В январе-июне ФСБ заметила увеличение турпотока в Россию на 25%

Интерфакс07:12

Иностранных туристов в России стало больше на 25%

Life.ru03:57

АТОР: поток иностранных туристов в Россию в первом полугодии вырос на 25%

РИА Новости05:55

Въездной турпоток в Россию в первом полугодии 2019 года вырос на 25%

ТАСС05:05

АТОР: Турпоток в Россию в первом полугодии увеличился на четверть

Росбалт06:09

Иностранный турпоток в РФ в I полугодии 2019 г. вырос на 25% - почти до 2 млн человек

Агентство Москва02:03
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:52, Вашингтон
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