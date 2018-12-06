Общество

Ветеран труда отправил Медведеву прибавку к пенсии
Lenta.ru
04:43

Ветеран труда из Магадана отказался от назначенной ему областными властями доплаты в размере 683 рублей 66 копеек и предложил перечислить эти деньги премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Lenta.ru04:43

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Пенсионер, ветеран труда из Магадана хочет вернуть Медведеву ежемесячную надбавку в размере 683 рублей 66 копеек

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Ветеран труда отправил Медведеву прибавку к пенсии

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URA.Ru06:33

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Московский Комсомолец03:48

Ветеран из Магадана вернул Медведеву прибавку к пенсии

News.ru02:08
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Общество

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