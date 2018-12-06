Общество
Ветеран труда из Магадана отказался от назначенной ему областными властями доплаты в размере 683 рублей 66 копеек и предложил перечислить эти деньги премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Lenta.ru04:43
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