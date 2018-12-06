Ветеран труда из Магадана отказался от назначенной ему областными властями доплаты в размере 683 рублей 66 копеек и предложил перечислить эти деньги премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Общество Общество Генпрокуратура составила портрет среднестатистического коррупционера Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной назвал основные черты среднестатистического коррупционера.

Транспорт Транспорт Люксембург сделал общественный транспорт полностью бесплатным Власти Люксембурга полностью отменят плату за проезд в любом общественном транспорте, пишет The Guardian.

Общество Общество «Центр безопасности» начал работу во «ВКонтакте» Пресс-служба «ВКонтакте» уточнила 6 декабря, что только с начала 2018 года было удалено более 7,9 млн единиц контента, связанного с поощрением самоубийств или нанесения увечий, заблокировано свыше 1,8 млн уникальных профилей и 11,3 тыс. сообществ, где такие материалы распространялись.

Общество Общество Защита Пономарева обратилась в ЕСПЧ в связи с его арестом Защита руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева попросила Страсбургский суд (ЕСПЧ) повлиять на российские власти для его скорейшего освобождения из-под административного ареста и принятия законного решения по его делу.

Общество Общество В Госдуме предложили позвать рэперов на «Голубой огонек» Глава комитета Госдумы по физкультуре и делам молодежи Михаил Дегтярев хочет предложить всем крупным телерадиокомпаниям пустить рэп-исполнителей на новогодние передачи, в частности «Голубой огонек».

Транспорт Транспорт Предновогодние пробки начнутся в Москве в середине декабря

Общество Общество Эксперты выбрали главный цвет 2019 года

Общество Общество Компания Deloitte подсчитала расходы россиян на Новый год Средний россиянин намерен потратить на празднование наступающего 2019 года 16900 руб. На их планы влияют опасения из-за экономической ситуации в стране, говорится в исследовании "Новый год и Рождество — 2019" компании Deloitte, пишут "Ведомости".

Общество Общество Какая погода ожидает жителей Центральной России в начале зимы

Здоровье Здоровье Названа основная причина смертей в России Плохое питание стало причиной 63% смертей в России, сообщает Роспотребнадзор на своем официальном сайте.

Общество Общество Как опыт Хогвартса пригодился лицею в Красноярске Как и в Хогвартсе из «Гарри Поттера», ученики стараются обеспечить своему факультету как можно больше баллов.

Общество Общество Большинство компаний не станут премировать сотрудников по итогам года Большинство работодателей не станут премировать сотрудников по итогам работы за год, сообщает приводит ТАСС со ссылкой на данные опроса сервиса Rabota.ru.

Общество Общество Медведев высказался о стрельбе в российских школах Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал инциденты со стрельбой в российских школах.

Общество Общество Сайт «Губернатор Подмосковья» заработал с декабря Новый сайт «Губернатор Подмосковья» появился в Сети 6 декабря. Проект запустили по решению властей региона.