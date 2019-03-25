Спорт

Ветеран разведки объяснил, почему Спасский проиграл Фишеру в 1972 годуАргументы и Факты 00:47

Советский гроссмейстер Борис Спасский уступил американцу Бобби Фишеру в поединке за звание чемпиона мира по шахматам в 1972 году в том числе из-за сильного психологического давления. Об этом рассказал ветеран Службы внешней разведки РФ Георгий Санников, пишет РИА Новости.
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Советский и французский шахматист, 10-й чемпион мира по шахматам. Международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР. Двукратный чемпион СССР, десятикратный участник шахматных олимпиад.
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