Спорт
Ветеран разведки объяснил, почему Спасский проиграл Фишеру в 1972 годуАргументы и Факты 00:47
Советский гроссмейстер Борис Спасский уступил американцу Бобби Фишеру в поединке за звание чемпиона мира по шахматам в 1972 году в том числе из-за сильного психологического давления. Об этом рассказал ветеран Службы внешней разведки РФ Георгий Санников, пишет РИА Новости.
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Советский разведчик назвал причины проигрыша Спасского американцу Фишеру в 1972 году
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