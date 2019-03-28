Ветеран московского «Динамо» Басалаев скончался на 74-м году жизниСпорт-Экспресс 11:56

Экс-защитник сборной СССР и московского "Динамо" Владимир Басалаев ушел из жизни сегодня, 28 марта, информирует официальный сайт бело-голубых. Россиянин скончался после продолжительной болезни. Басалаев провел за "Динамо" 107 матчей и отметился двумя голами.

Ветеран московского «Динамо» Басалаев скончался на 74-м году жизни

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