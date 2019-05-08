Футбол

Ветеран ЦСКА считает, что с Кокориным и Мамаевым «все будет в порядке»ФАН вчера в 13:27

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на приговор, вынесенный форварду «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву по делу об участии в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.
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Ветеран ЦСКА считает, что с Кокориным и Мамаевым «все будет в порядке»

ФАНвчера в 13:27

Эксперт рассказал о дальнейшей карьере Кокорина и Мамаева

Газета.Ruвчера в 13:22

Пономарёв — о приговоре Кокорину и Мамаеву: у нас в стране больше нет проблем?

Чемпионатвчера в 10:30
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от мошенников

Роспотребнадзор дал рекомендации, как обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников.
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Адмирал Николай Евменов назначен главкомом ВМФ России

Экс-главком ВМФ адмирал Владимир Королев завершил военную службу и переходит на работу в «Объединенную судостроительную корпорацию».
Обновлено вчера в 05:33
Армия и оружие

Минобороны подготовило для россиян сюрпризы ко Дню Победы 2019

Всего в парадах в честь Дня Победы 9 мая примут участие почти 60 тысяч военнослужащих, полторы тысячи единиц боевой техники и 139 самолетов.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома

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Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

В Курганской области из-за природного пожара эвакуировано село

Эвакуация была объявлена из-за угрозы природного пожара.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Эксперт перечислил возможные ошибки пилотов SSJ-100

Обновлено вчера в 23:21
Авто

Volkswagen начал прием заказов на электрический хэтчбек ID.3

Обновлено вчера в 15:49
Экономика

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:22
Здоровье

Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала

Обновлено 07 мая в 09:55
Наука

Португалия может стать местом раскола земной коры надвое

Обновлено 07 мая в 15:55
Политика

В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи

Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.
Обновлено вчера в 22:30
Кино

Роберт Дауни мл. не хотел произносить главную фразу «Мстителей 4»

Ключевую фразу фильма "Мстители 4: Финал", которую в одной из последних сцен произносит Тони Старк, придумали не сценаристы или режиссеры картины.
Обновлено вчера в 12:50
Игры

Настольное приключение Bethesda оказалось плагиатом

Вскоре после сообщения о выходе настольной Elsweyr опытные игроки заметили, что оно слишком похоже на модуль The Black Road, написанный для Wizards of the Coast.
Обновлено вчера в 17:41
Здоровье

Правительство Франции запретило опасную пищевую добавку Е171

Правительство Франции ввело запрет на использование пищевой добавки диоксид титана (Е171), которую можно встретить в некоторых продуктах.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия

Певец Макс Барских попал в аварию в США

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено вчера в 07:21
Футбол

Месси добирался в аэропорт Ливерпуля отдельно от команды

Обновлено вчера в 13:11
Происшествия

Кит-шпион вернул упавший в море iPhone

Поселившийся у берегов Норвегии кит-белуха, которого местные СМИ назвали шпионом из России, вернул туристке упавший в воду смартфон.
Обновлено вчера в 22:18
Политика

Путин проигнорировал Порошенко и Зеленского в поздравлении с 9 мая

Президент России Владимир Путин в поздравлениях глав постсоветских стран по случаю 74-й годовщины Победы проигнорировал действующего президента Украины Порошенко и новоизбранного главу государства Зеленского.
Обновлено вчера в 05:49
Авто

Китай может заполнить мировой рынок своими подержанными автомобилями

Обновлено вчера в 08:30
Культура

Скончался композитор Евгений Крылатов

В Москве скончался композитор Евгений Крылатов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
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Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено 07 мая в 13:07
Политика

В Москве офицер объявил голодовку, выступив против действий Минобороны

Отставной майор ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Скубак объявил голодовку, обвинив сотрудников Министерства обороны в нарушении его прав.
Обновлено вчера в 11:05
Кино

Сталлоне представит новый фильм о Рэмбо на Каннском кинофестивале

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне собирается представить новый фильм о ветеране войны во Вьетнаме Джоне Рэмбо на Каннском кинофестивале.
Обновлено вчера в 15:24
Наука

Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу

Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено вчера в 01:09
Политика

Мадуро рассказал об освобождении Венесуэлы от доллара

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна освобождается от доллара и идет по собственному пути.
Обновлено вчера в 20:31
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Порошенко раскритиковал акцию «Бессмертный полк»

Действующий президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления, приуроченному ко Дню победы над нацизмом, назвал участников проходящей по всему миру акции "Бессмертный полк" "ряжеными".
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На турнире категории «Мастерс 1000» в Мадриде российский теннисист Карен Хачанов не сумел обыграть испанца Фернандо Вердаско.
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Доход Собянина за год увеличился более чем на миллион

За прошедший год мэр Москвы Сергей Собянин заработал 7,621 млн руб. Это следует из его декларации о доходах, которая накануне вечером была опубликована на официальном портале столичной мэрии.
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Гороскоп на 9 мая

Гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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