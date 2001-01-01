Футбол
Ветеран ЦСКА считает, что с Кокориным и Мамаевым «все будет в порядке»ФАН 13:27
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на приговор, вынесенный форварду «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву по делу об участии в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
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Путину очень не понравилась практика переноса сроков по нацпроектам
Перенос сроков по нацпроектам нужно упорядочить, сделать редким исключением из правила, потребовал Путин.
Обновлено в 14:07
Общество
В Совфеде предложили разделить длинные праздничные выходные
Разделять праздничные "каникулы" предложил первый замглавы экономического комитета нижней палаты парламента Сергей Калашников.
Обновлено в 11:31
Футбол
Саммельвуо – о победе над «Зенитом»: «Мы сделали чудо»
Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммельвуо прокомментировал победу команды в финале чемпионата России.
Обновлено в 13:46
Политика
Помпео призвал не дать России достроить «Северный поток — 2»
США не должны позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, выступая с лекцией в Лондоне.
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Политика
Киев отказался признавать выданные жителям Донбасса паспорта России
Ранее в Кремле, комментируя планы Киева признать незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донбасса, подчеркнули, что Москва «продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают».
Обновлено в 06:21
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Самодельное взрывное устройство обнаружили на востоке столицы
На востоке Москвы в Черкизовском пруду обнаружено и извлечено самодельное взрывное устройство, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 14:25
Здоровье
Минздрав проверит эффективность кесарева сечения
В письме говорится, что кесарево сечение, если оно применяется по медицинским показаниям, проявило себя «как эффективный инструмент снижения материнской и перинатальной смертности», однако численность таких вмешательств стабильно растет как в мире, так и в России.
Обновлено вчера в 12:50
Общество
Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить
Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо.
Обновлено в 14:14
Политика
Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА
Обновлено в 12:28
Политика
Трамп ввел новые санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который вводит санкционные ограничения в отношении добычи и производства металлов в Иране, сообщает Reuters со ссылкой на указ Белого дома.
Обновлено в 14:53
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри
Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено в 08:30
Общество
Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации
Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Политика
СМИ узнали о планах лидера группы «Океан Эльзы» стать депутатом
Лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук создал штаб для участия в парламентских выборах на Украине, сообщает украинское интернет-издание «Новое время» со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:43
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Авто
Фанаты Lada сделают идеальный Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Экономика
Медведев утвердил план по достижению целей развития до 2024 года
План утвержден для реализации майского указа президента Глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил план по достижению национальных целей развития страны до 2024 года, документ опубликован на сайте кабмина.
Обновлено в 13:09
Здоровье
Медики рассказали, чем полезно ежедневное употребление сала
Обновлено в 01:47
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 15:25
Футбол
Маурицио Сарри: «Канте пропустит пару недель из-за травмы»
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри перед матчем с "Айнтрахтом" в полуфинале Лиги Европы сообщил о состоянии здоровья полузащитника команды Н'Голо Канте.
Обновлено в 14:28
Гаджеты
DRAMeXchange: к концу года SSD на 512 подешевеют до 50 долларов и больше
В результате проникновение SSD на PC до конца года составит 60–65 %. В целом же, по данным аналитиков, снижение цен будет продолжаться.
Обновлено в 11:18
Политика
МИД сообщил о подготовке визита Помпео в Россию
Ранее источник в МИД РФ сообщил, что переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео запланированы на 14 мая в Сочи.
Обновлено в 08:56
Происшествия
«Аэрофлот» задержал и отменил шесть рейсов Superjet 100
«Аэрофлот» 8 мая отменил и задержал шесть запланированных в этот день рейсов самолетов Superjet 100.
Обновлено в 10:27
Здоровье
Карантин по бешенству установили в поселении Марушкинское в ТиНАО
Карантин по бешенству животных установлен в поселении Марушкинское Новомосковского округа.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Родители московской журналистки не пустили в дом сотрудников ФСБ
Через дверь визитеры сказали, что считают Кошеляеву к организации "Народная самооборона", которую считают анархистской и экстремистской, и устно сообщили телефон следователя и адрес, по которому ФСБ ждет заинтересовавшую силовиков женщину.
Обновлено в 12:59