Футбол

Ветеран ЦСКА считает, что с Кокориным и Мамаевым «все будет в порядке»ФАН 13:27

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на приговор, вынесенный форварду «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву по делу об участии в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.
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Ветеран ЦСКА считает, что с Кокориным и Мамаевым «все будет в порядке»

ФАН13:27

Пономарёв — о приговоре Кокорину и Мамаеву: у нас в стране больше нет проблем?

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Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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