Футбол
Ветеран ЦСКА считает, что с Кокориным и Мамаевым «все будет в порядке»ФАН 13:27
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на приговор, вынесенный форварду «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву по делу об участии в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.
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