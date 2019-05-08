Футбол
Ветеран ЦСКА: «Мамаев и Кокорин отдохнут полгодика и вернутся в футбол»Матч ТВ 10:52
Отдохнут еще полгодика и обратно, все будет в порядке, — сказал Пономарев. Александр Кокорин и Павел Мамаев 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы, в которых пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель Виталий Соловчук.
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Происшествия
Суд вынес приговор Мамаеву и Кокорину
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Ковчег с мощами покровителей военных доставили на Черноморский флот
Ковчег с частицами мощей святых покровителей российских военных доставлен на Черноморский флот, его принесут во Владимирский собор в Севастополе, сообщает Министерство обороны РФ.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Политика
Зеленский «помирил» советских ветеранов и националистов из УПА
26 марта на Украине вступил в силу закон, уравнявший в правах ветеранов Великой Отечественной войны, сражавшихся на стороне Красной Армии, и националистов из Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, движение запрещено в России).
Обновлено в 10:50
Космос
Нью-Йорк не смогли спасти от виртуального астероида
Команда учёных пыталась сбить небесное тело с курса, но предотвратить виртуальную катастрофу не смогла.
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Футбол
ФИФА оставила в силе запрет на регистрацию «Челси» новых футболистов
Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) частично удовлетворил апелляцию лондонского "Челси", оставив в силе запрет на регистрацию игроков мужскими командами английского клуба в течение двух регистрационных периодов, сообщается на сайте ФИФА.
Обновлено в 07:11
ЖКХ
Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ
Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе путешествует по Европе
Пока Альбина Джанабаева наслаждается отдыхом в Дубае, Валерий Меладзе путешествует по Европе, сообщает storinka.com.ua.
Обновлено вчера в 00:00
Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Политика
В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
«Аэрофлот» отменил более 10 рейсов на самолетах Superjet
Ранее РБК сообщил, что после катастрофы с участием Superjet 100 в Шереметьево авиакомпания отложила или отменила пять рейсов из Москвы и в столицу.
Обновлено в 11:32
Наука
У берегов Португалии земная кора может расслаиваться
В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Гаджеты
Huawei избавится от выреза в дисплее
Обновлено в 08:05
Хоккей
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Контракт Трактора с Сергеевым рассчитан на один сезон и носит двусторонний характер.
Обновлено в 11:44
Политика
Захарова: в Киеве за переписыванием истории забыли дату окончания Второй мировой войны
Представители МИД Украины настолько погрузились в переписывание истории, что забыли дату окончания Второй мировой войны и дату капитуляции нацисткой Германии - День Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Администрация США заявила, что СВПД с Ираном не имеет юридической силы
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что, по мнению американской администрации, Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе не имеет юридической силы.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене
Обновлено в 04:21
Спорт
«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу
Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
Обновлено в 10:11
Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%
Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips на фоне сохраняющихся негативных настроений на внешних фондовых площадках из-за опасений торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 03:18
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Бутина выйдет на свободу 5 ноября и будет депортирована в Россию
"Дата освобождения Бутиной из заключения назначена на 5 ноября 2019 года", - заявили в среду в Бюро, а также напомнили, что после освобождения Мария будет депортирована на родину.
Обновлено в 09:42
Авто
Водители кроссоверов тратят на топливо в среднем на 12% больше
Исследование показало, что средний пробег англичан за год составляет 9 700 миль (15 611 км). Таким образом, владельцы компактных кроссоверов, таких как Renault Captur и Audi Q2, ежегодно вынуждены тратить на заправку своих машин 1 092 фунта (93 599 рублей), что на 130 фунтов (11 143 рубля) больше, чем владельцы небольших автомобилей, таких как Ford Fiesta и Volkswagen Polo.
Обновлено в 01:50
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Обновлено в 06:19
Общество
Школьное питание в России проверят на дискриминацию
Министерство просвещения проведет всероссийский мониторинг школьного питания, чтобы в будущем разработать единую концепцию его организации, сообщили «Коммерсанту» в ведомстве.
Обновлено в 03:00
Авто
Фанаты Lada сделают идеальный Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Два фигуранта дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Сегодня Самарский районный суд арестовал еще четверых фигурантов дела, среди них гендиректор "Нефтеперевалки" Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, глава "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и замглавы "Магистрали" Сергей Баландин.
Обновлено вчера в 10:55