Футбол

Ветеран ЦСКА: «Мамаев и Кокорин отдохнут полгодика и вернутся в футбол»Матч ТВ 10:52

Отдохнут еще полгодика и обратно, все будет в порядке, — сказал Пономарев. Александр Кокорин и Павел Мамаев 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы, в которых пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель Виталий Соловчук.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Павлюченко: «Бессмысленно говорить что-то по Кокорину и Мамаеву. Эту тему нужно закрыть»

Sport24.ru10:59

Ветеран ЦСКА: «Мамаев и Кокорин отдохнут полгодика и вернутся в футбол»

Матч ТВ10:52

Ветеран ЦСКА: «Мамаев и Кокорин отдохнут полгодика и вернутся в футбол»

Sportbox.RU10:52

Пономарёв — о приговоре Кокорину и Мамаеву: у нас в стране больше нет проблем?

Чемпионат10:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
Происшествия

Суд вынес приговор Мамаеву и Кокорину

Обновлено в 09:25
Армия и оружие

Ковчег с мощами покровителей военных доставили на Черноморский флот

Ковчег с частицами мощей святых покровителей российских военных доставлен на Черноморский флот, его принесут во Владимирский собор в Севастополе, сообщает Министерство обороны РФ.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Политика

Зеленский «помирил» советских ветеранов и националистов из УПА

26 марта на Украине вступил в силу закон, уравнявший в правах ветеранов Великой Отечественной войны, сражавшихся на стороне Красной Армии, и националистов из Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, движение запрещено в России).
Обновлено в 10:50
Космос

Нью-Йорк не смогли спасти от виртуального астероида

Команда учёных пыталась сбить небесное тело с курса, но предотвратить виртуальную катастрофу не смогла.
Обновлено в 06:34
Футбол

ФИФА оставила в силе запрет на регистрацию «Челси» новых футболистов

Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) частично удовлетворил апелляцию лондонского "Челси", оставив в силе запрет на регистрацию игроков мужскими командами английского клуба в течение двух регистрационных периодов, сообщается на сайте ФИФА.
Обновлено в 07:11
ЖКХ

Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ

Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе путешествует по Европе

Пока Альбина Джанабаева наслаждается отдыхом в Дубае, Валерий Меладзе путешествует по Европе, сообщает storinka.com.ua.
Обновлено вчера в 00:00
Происшествия

Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае

Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Политика

В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия

«Аэрофлот» отменил более 10 рейсов на самолетах Superjet

Ранее РБК сообщил, что после катастрофы с участием Superjet 100 в Шереметьево авиакомпания отложила или отменила пять рейсов из Москвы и в столицу.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 11:16
Наука

У берегов Португалии земная кора может расслаиваться

В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Гаджеты

Huawei избавится от выреза в дисплее

Обновлено в 08:05
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен командир десантно-штурмового отделения ВСУ

Обновлено в 11:02
Хоккей

«Трактор» подписал контракт с защитником Сергеевым

Контракт Трактора с Сергеевым рассчитан на один сезон и носит двусторонний характер.
Обновлено в 11:44
Политика

Захарова: в Киеве за переписыванием истории забыли дату окончания Второй мировой войны

Представители МИД Украины настолько погрузились в переписывание истории, что забыли дату окончания Второй мировой войны и дату капитуляции нацисткой Германии - День Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие

Администрация США заявила, что СВПД с Ираном не имеет юридической силы

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что, по мнению американской администрации, Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе не имеет юридической силы.
Обновлено в 11:56
Происшествия

Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене

Обновлено в 04:21
Спорт

«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу

Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
Обновлено в 10:11
Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips на фоне сохраняющихся негативных настроений на внешних фондовых площадках из-за опасений торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 03:18
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Политика

Бутина выйдет на свободу 5 ноября и будет депортирована в Россию

"Дата освобождения Бутиной из заключения назначена на 5 ноября 2019 года", - заявили в среду в Бюро, а также напомнили, что после освобождения Мария будет депортирована на родину.
Обновлено в 09:42
Авто

Водители кроссоверов тратят на топливо в среднем на 12% больше

Исследование показало, что средний пробег англичан за год составляет 9 700 миль (15 611 км). Таким образом, владельцы компактных кроссоверов, таких как Renault Captur и Audi Q2, ежегодно вынуждены тратить на заправку своих машин 1 092 фунта (93 599 рублей), что на 130 фунтов (11 143 рубля) больше, чем владельцы небольших автомобилей, таких как Ford Fiesta и Volkswagen Polo.
Обновлено в 01:50
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Обновлено в 06:19
Общество

Школьное питание в России проверят на дискриминацию

Министерство просвещения проведет всероссийский мониторинг школьного питания, чтобы в будущем разработать единую концепцию его организации, сообщили «Коммерсанту» в ведомстве.
Обновлено в 03:00
Авто

Фанаты Lada сделают идеальный Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Два фигуранта дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Сегодня Самарский районный суд арестовал еще четверых фигурантов дела, среди них гендиректор "Нефтеперевалки" Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, глава "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и замглавы "Магистрали" Сергей Баландин.
Обновлено вчера в 10:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное