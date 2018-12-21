Экономика
Вести.net: Ozon предложил покупателям давать в долг поставщикам
Вести.net: Ozon предложил покупателям давать в долг поставщикамВести.Ru10:38
Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Ozon выходит на рынок своего рода краудфандинга: он предложил своим пользователям давать в долг своим же поставщикам.
Вести.Ru10:38
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с чего всё началось
В отличие от других российских p2b-проектов Ozon.Invest, как утверждает Сайгутин, рассчитан не на открытый рынок заемщиков, а на поставщиков Ozon и компании, которые продают товары через его маркетплейс (селлеры).Ведомостивчера в 17:10
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Экономика
Цукерберг и Алекперов вошли в списки «победителей» и «лузеров» Forbes
Второе место в списке самых невезучих миллиардеров занял основатель бренда Zara Амансио Ортега, потерявший $16,2 млрд: сейчас его состояние оценивается в $59,6 млрд.
Обновлено в 09:50
Экономика
ВЭБ уволит почти 5 тыс. сотрудников к лету 2019 года
Глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Игорь Шувалов рассказал о планах группы ВЭБ сократить почти 5 тыс. человек к лету 2019 года из-за «обязательства создать компактную, хорошо управляемую высокопрофессиональную группу», в которой останутся работать 3 тыс. человек.
Обновлено в 10:29
Экономика
ВЭБ запустил фабрику проектного финансирования
«Набсовет ВЭБа сегодня запускает фабрику двумя этими крупными серьезными инвестициями», — сказал Шувалов.
Обновлено в 10:39
Экономика
Мобильные операторы предупредили о повышении цен
Цена увеличивается на коэффициент 1,016949. Повышение связано с изменением ставки НДС с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года.
Обновлено в 11:30
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензии у двух банков
В конце 2017 года глава ЦБ говорила, что речь идет о двух годах, в течение которых регулятор продолжит отзывать лицензии.
Обновлено в 03:34
Экономика
Авиакомпания Utair приостановила выплаты по семилетним кредитам
«Чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон, компания предусмотрела остановку выплат по семилетним кредитам в декабре и аккумулирует ресурсы для исполнения процентных расходов в прибыльном летнем периоде», — говорится в сообщении.
Обновлено в 05:38
Экономика
Минсельхоз рассчитал среднюю стоимость новогоднего стола
В министерстве отметили, что рассчитывали сумму набора для семьи из четырех человек и учитывали стоимость порядка 30 продуктов, в числе которых мясо, колбаса, сыр, овощи и фрукты, икра, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия.
Обновлено в 09:29
Финансы
Курс доллара опустился ниже 68 рублей
Курс доллара в пятницу на торгах Московской биржи опустился ниже $68 руб. Американская валюта падала до 67,91 руб. (- 38 коп. к закрытию предыдущих торгов или 0,5%).
Обновлено в 03:03
Экономика
Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду
Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду (июль 2018-июнь 2019 гг.) до 42 млн тонн, сообщается в пресс-релизе ведомства по итогам совещания с экспортерами зерна, которое провела замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.
Обновлено в 08:49
Финансы
Украина получила первый транш от МВФ по новой программе
Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях Stand-By Arrangement (SBA), сообщает пресс-служба Нацбанка.
Обновлено в 03:47
Финансы
Аналитики ЦБ РФ рассказали о риске ипотечного пузыря
Департамент исследований и прогнозирования Центробанка опубликовал аналитическую записку, где рассказал, что российские банки недооценивают риски кредитования, так как кредитные бумы «взрослеют» через макроэкономические эффекты и влияют на ожидания банков и заемщиков.
Обновлено в 09:19
Экономика
Производитель SSJ-100 заплатит 182 млн руб. по искам покупателя
Об исках к ГСС стало известно в конце ноября.
Обновлено в 10:36
Энергетика
«Роснефть» увеличит капитальные вложения до 1,3 трлн руб
«Роснефть» временно увеличит капитальные вложения до уровня в 1,2–1,3 трлн руб. в 2019–2020 годах, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 09:08
Экономика
Промсвязьбанк требует с экс-собственников 208 млрд рублей
Промсвязьбанк требует от своих бывших акционеров признания недействительными сделок с ценными бумагами банка, совершенных 14 декабря 2017 года — за день до введения в банк временной администрации.
Обновлено 19 декабря в 12:39
Финансы
Минфин назвал сроки передачи оборонных кредитов Промсвязьбанку
Российские банки должны до мая 2019 г. передать на баланс Промсвязьбанка, на базе которого появится опорный банк для гособоронзаказа, первый транш кредитов в сфере оборонно-промышленного комплекса, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 07:34