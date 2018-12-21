В отличие от других российских p2b-проектов Ozon.Invest, как утверждает Сайгутин, рассчитан не на открытый рынок заемщиков, а на поставщиков Ozon и компании, которые продают товары через его маркетплейс (селлеры).

с чего всё началось

Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Ozon выходит на рынок своего рода краудфандинга: он предложил своим пользователям давать в долг своим же поставщикам.

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