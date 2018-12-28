Футбол
"Вест Хэм" в матче 19-го тура чемпионата Англии обыграл на выезде "Саутгемптон" (2:1). Лондонцы благодаря этой победе набрали 15 очков в декабре.
Бомбардир.ру02:38
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Политика
В Крыму построили заграждение на границе с Украиной
Обновлено вчера в 20:08
Политика
«Русал» избрал нового председателя Совета директоров
"Русал" в сообщении, распространенном в пятницу на Гонконгской фондовой бирже, уведомил, что совет директоров избрал нового председателя.
Обновлено в 01:57
Общество
Роскачество назвало лучшие бренды российской красной икры
В сообщении Роскачества, поступившем в РБК, указывается, что эксперты изучили 29 торговых марок российской икры лососевых рыб в ценовом диапазоне от 230 до 750 руб. за 100 г. Проверив их на наличие вредных веществ, красителей и консервантов, а также на вкус, запах и цвет, они определили десять марок, которые набрали наивысшее количество баллов.
Обновлено в 00:00
Хоккей
Умер двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
В США оценили испытания российского «Авангарда»
Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено вчера в 16:27
Общество
Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Нижнем Новгороде женщина погибла после наезда автобуса на остановку
«В результате наезда автобуса на остановку пострадали двое детей и погибла женщина», — приводит ТАСС сообщение экстренных служб.
Обновлено в 02:26
Политика
Путин подписал закон о продлении оплаты штрафов со скидкой
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который продлевает право автомобилистов оплачивать штрафы за нарушения ПДД со скидкой, если извещение задержалось на почте.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Власти Нью-Йорка объяснили свечение над городом взрывом трансформатора
Власти Нью-Йорка объяснили причину странного голубого свечения в небе над городом: это не инопланетяне - на одной из электростанций взорвался трансформатор.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
На Украине появится социальная реклама о европейских ценностях
Министерство информационной политики Украины подготовило социальные рекламные ролики, которые рассказывают, что такое Европа и европейские ценности.
Обновлено вчера в 22:45
Общество
Путин подписал закон о штрафах за вовлечение детей в митинги
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий административном наказание за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 03:29
Политика
Президент РФ подписал закон об отмене национального роуминга
Закон об отмене национального роуминга в РФ подписал российский президент Владимир Путин, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
В Финляндии задержана гражданка России по запросу США
Гражданка России задержана в Финляндии по запросу Соединённых Штатов, сообщили в российском посольстве.
Обновлено вчера в 15:19
Футбол
Гендиректор «Анжи» покинул свой пост
Олег Флегонтов ушел с поста генерального директора махачкалинского "Анжи", передает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
National Interest: британский корабль Echo в Черном море беззащитен
Обновлено в 00:27
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent снизилась на 3%
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 1:07 мск снизилась на 3,007% — до $52,88 за баррель.
Обновлено вчера в 17:07
Общество
Продажи алкоголя перед Новым годом в России выросли на треть
В розничных магазинах продажи алкоголя за последние две недели в преддверии Нового года выросли на 34%.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В офисе магазинов «Красное и Белое» проходят обыски
Обновлено 26 декабря в 13:48
Экономика
Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено вчера в 09:58
Общество
Счетная палата выявила неэффективное регулирование рынка алкоголя
По данным контрольного ведомства, Росалкогольрегулирование в 2016-2018 годах получило из федерального бюджета 5,8 миллиарда рублей в рамках реализации государственной программы регулирования алкогольного рынка.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В ДТП в Алтайском крае пострадали 10 человек
Травмы получили 10 из них, включая восемь детей, жертв нет. Минздрав региона сообщил, что на месте ЧП вели работу пять бригад скорой.
Обновлено вчера в 21:48
Экономика
Эксперты назвали биткойн самым провальным вложением 2018 года
Эксперты назвали покупку криптовалюты биткойн самым провальным вложением по итогам 2018 года, а самым прибыльным - инвестиции в палладий.
Обновлено в 03:04
Происшествия
В Сети появилось видео нападения на скорую помощь в Санкт-Петербурге
Рано утром 28 декабря на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге неизвестный напал на врача скорой помощи.
Обновлено в 02:43
Общество
Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле
Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено вчера в 09:53
Армия и оружие
Гиперзвуковой блок «Авангард» разогнался до скорости в 27 махов
В эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что боевой блок ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" способен развивать скорость в 27 махов.
Обновлено вчера в 07:46
Экономика
ЦБ прогнозирует рост инфляции до 5,5% из-за повышения НДС
Инфляция может достичь 5,5% уже в начале 2019 года из-за повышения НДС с 18% до 20%, говорится в комментарии Центробанка «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения» (.pdf).
Обновлено в 03:09
Кино
Скончался актер из «Славных парней» Фрэнк Адонис
Обновлено в 02:48
Происшествия
На Сахалине идут обыски по делу «крабового короля»
Обыски проходят в Сахалинской области у людей из ближайшего окружения бизнесмена Олега Кана, его также называют «крабовым королем», сообщает телеканал «Россия-24».
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Вице-премьер Юрий Борисов рассказал, как рождался проект «Авангард»
Проект по созданию ракеты с блоком "Авангард" могли закрыть четыре года назад, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 02:49
Транспорт
Минтранс поддержал ужесточение скоростного режима
Минтранс поддержит введение штрафов за превышение скорости на десять километров в час и более, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.
Обновлено вчера в 10:06