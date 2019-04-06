Футбол
«Вест Хэм» согласовал условия личного контракта с ДжекоЧемпионат 08:07
«Вест Хэм Юнайтед» согласовал с нападающим «Ромы» Эдином Джеко условия личного контракта, сообщает Il Tempo. По информации источника, английский клуб планирует заключить двухлетнее соглашение с боснийским форвардом.
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Футбол
Промес пожелал удачи «Спартаку» в преддверии матча с ЦСКА
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Политика
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Названы самые полезные и вредные супы в России
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Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
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Футбол
Анжи — Динамо 1:1
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Российская и украинская певица и телеведущая Лолита Милявская рассказала о размере собственной пенсии.
Обновлено в 07:02
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В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено 04 апреля в 10:11
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Молодежные банды захватывают школы в стране
Молодежные группировки в регионах стремительно активизируются.
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Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.
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Армия и оружие
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Как стало известно сегодня, в результате этого обстрела повреждены остекление и настенный кафель в помещении лаборатории горбольницы №21 г. Донецка, расположенной по адресу пр. Кремлевский, 12а.
Обновлено в 03:55
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Стас Михайлов заболел и перенес концерт
Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Футбол
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Защитник «Бешикташа» Адриано заявил, что нападающий «ПСЖ» Неймар очень сожалеет о своем решении покинуть «Барселону» в 2017 году.
Обновлено в 03:51
Авто
Назван ТОП-5 дизельных кроссоверов до 800 000 рублей
Обновлено в 03:35
Авто
«Связной» в России начал принимать заказы на Tesla Model Y
Один из крупных российских сетевых ритейлеров — «Связной» — объявил о начале приеа заказов на компактный электрический кроссовер Tesla Model Y. «Связной» совместно с Moscow Tesla Club c 5 апреля начнет принимать предзаказы на ноde. модель американской марки, дебют которой состоялся в конце прошлого месяца.
Обновлено вчера в 08:11
Футбол
73-летний вратарь стал самым возрастным футболистом в истории
Обновлено в 05:30
Авто
Топ-10 автомобилей, которые продают в первый год владения
По результатам исследования стало ясно, что 3,4% автовладельцев продают свои машины в течение первого года обучения.
Обновлено в 03:15
Музыка
«Альянс» представил клип на культовую песню с 32-летним опозданием
В Сети появился клип на культовую песню "На заре" из репертуара советской рок-группы "Альянс".
Обновлено вчера в 14:08
Спорт
Сундбю победил в марафоне Kobberlopet на 43 км, Большунов стал третьим
Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю стал победителем марафона Kobberlopet на 43 километра в Норвегии.
Обновлено в 06:45
Экономика
Банк «Заречье» предлагает «Сезонный» вклад
Банк «Заречье» ввел вклад «Сезонный». Он открывается на 182 дня под 8% годовых.
Обновлено в 05:21
Политика
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Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
Армия ливийского правительства атаковала силы Хафтара
Обновлено в 08:38
Политика
Британцам начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз»
В Великобритании, похоже, уже устали ждать решения по Brexit и досрочно начали выдавать паспорта без надписи "Европейский союз" на обложке.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Политика
США: Арест Гуайдо в Венесуэле станет последней ошибкой Мадуро
В начале апреля Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо депутатской неприкосновенности, вскоре по факту того, что оппозиционер незаконно объявил себя временным президентом страны, было возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 08:23
Экономика
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Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Космос
В США заявили, что их новые спутники произведут революцию в отрасли
В США заявили, что их новые спутники произведут настоящую революцию в отрасли, в области применения этих аппаратов.
Обновлено в 01:08
Футбол
Уткин поддержит ЦСКА в матче со «Спартаком» в 22 туре РПЛ
Титов дал прогноз на матч "Спартак" - ЦСКА Уткину было бы приятно, если бы "Спартак" с "Локомотивом" в 22 туре не смогли победить, а ЦСКА с "Краснодаром" набрали максимум очков.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Во Владивостоке без электроэнергии остались более 30 тыс. человек
Из-за сбоя в электросетях более 32 тыс. жителей Владивостока остались без электроснабжения.
Обновлено в 07:15