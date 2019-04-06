Футбол

«Вест Хэм» согласовал условия личного контракта с ДжекоЧемпионат 08:07

«Вест Хэм Юнайтед» согласовал с нападающим «Ромы» Эдином Джеко условия личного контракта, сообщает Il Tempo. По информации источника, английский клуб планирует заключить двухлетнее соглашение с боснийским форвардом.
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«Вест Хэм» согласовал условия личного контракта с Джеко

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Джеко договорился с «Вест Хэмом», «Рома» требует за форварда 20 миллионов евро

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Il Tempo: Джеко договорился о контракте с «Вест Хэмом»

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Джеко согласовал условия контракта с «Вест Хэмом»

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Джеко согласовал контракт с «Вест Хэмом»

Sport24.ru05:21

Джеко согласовал условия контракта с «Вест Хэмом»

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