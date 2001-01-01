Футбол
«Вест Хэм» согласовал трансфер форварда «Айнтрахта» Аллера за € 50 млнЧемпионат 05:41
Если осмотр пройдёт успешно, игрок сможет подписать контракт с «Вест Хэмом». Как сообщает Sky Sports, сумма трансфера Аллера составит £ 45 млн (около € 50 млн). Аллер выступает за «Айнтрахт» с 2017 года, а ранее защищал цвета таких клубов, как «Осер» и «Утрехт».
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