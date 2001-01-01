Нападающий "Айнтрахта" Себастьян Аллер продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. 25-летний футболист подпишет контракт с лондонским "Вест Хэмом", рапортует пресс-служба франкфуртского клуба.

Политика Скабеева пошутила над словами постпреда Украины в ООН Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила постпреду Украины в ООН Владимиру Ельченко на его слова про дипломатов РФ.

Общество Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.

Спорт Российский волейболист Мороз был дисквалифицирован за кокаин По словам представителя пресс-службы РУСАДА, которые передаёт ТАСС, в допинг-пробе 32-летнего спортсмена был обнаружен кокаин.

Происшествия Суд арестовал водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса Суд арестовал водителя туристического автобуса, который 14 июля попал в ДТП в Башкирии. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Происшествия В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.

Происшествия Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».

Политика Во Франции приняли закон о реставрации Нотр-Дам де Пари Нижняя палата парламента Франции одобрила 16 июля законопроект, касающийся реставрации пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери.

Армия и оружие Военным в России запретят рассказывать о службе Согласно проекту указа главы государства, призванного обновить дисциплинарный устав армии, Минобороны планирует запретить размещать в интернете и СМИ информацию о принадлежности к вооруженным силам и о местоположении.

Армия и оружие СМИ США назвали российские истребители самыми быстрыми в мире Американский портал We Are The Mighty, который специализируется на военной тематике, составил рейтинг самых быстрых истребителей.

Экономика Глобальный долг растет на низких ставках Мониторинг мировой экономики Замедление темпов роста долговой нагрузки в мире в прошлом году оказалось лишь временным — объем глобального долга по итогам первого квартала 2019 года вырос еще на $3 трлн, превысив $246 трлн, следует из данных вашингтонского Institute of International Finance.

Политика Особое мнение: Александр Кынев Разрешаем таким варварским образом, что решение о регистрации всегда политическое, потому что мало того, что само количество подписей выросло до таких нереальных цифр, сами требования к проверке стали сверхжесткими, абсолютно драконовскими, когда, по сути дела, комиссия может творить полный произвол и не нести никакой ответственности.

Происшествия На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.

Космос Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещины Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты.

Экономика ВЦИОМ выяснил, на что собираются жить будущие пенсионеры В качестве дополнительного источника доходов на пенсии россияне рассматривают собственные накопления, вклад в банке и вложения в недвижимость; такие данные во вторник представил ВЦИОМ по итогам опроса, проведенного среди будущих пенсионеров.

Интернет Twitter представил новый дизайн Сервис микроблогов Twitter представил новый дизайн сайта социальной сети.

Политика В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.

Футбол СМИ: ПСВ готов отпустить Перейро в «Спартак» за 15 миллионов евро ПСВ, в свою очередь, рассчитывает выручить за трансфер Перейро, чей контракт с клубом истекает летом 2020 года, от 10 до 15 миллионов евро.

Экономика Минэк предложил создать в Грозном экономическую зону за ₽4 млрд Из бюджета Чечни на реализацию проекта поступит 39,3 млн руб. "Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа на территории города Грозного Чеченской Республики на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа", — говорится в проекте документа, который вынесен на общественное обсуждение.

Армия и оружие США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы Соединённые Штаты ввели санкции против главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, а также трёх генералов страны.

Общество Кудрово объединит Петербург и Ленобласть Петербург и Ленинградская область должны быть связаны, оба региона представляют собой единый экономический комплекс.

Политика NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

Политика Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.

Кино «Игра престолов» побила рекорд по числу номинаций на премию «Эмми» Шанс на награду есть у Кита Харингтона, сыгравшего Джона Сноу, в номинации «Лучший актёр в драматическом сериале».

Политика Экс-президента Перу арестовали в США «Генпрокуратура сообщает, что бывший президент Алехандро Толедо Манрике был арестован сегодня утром в США по запросу об экстрадиции», — говорится в сообщении.