Футбол
«Вест Хэм» согласовал трансфер форварда «Айнтрахта»Евро-футбол.ру 05:43
Нападающий "Айнтрахта" Себастьян Аллер продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. 25-летний футболист подпишет контракт с лондонским "Вест Хэмом", рапортует пресс-служба франкфуртского клуба.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 19:48, Вашингтон
Политика
Скабеева пошутила над словами постпреда Украины в ООН
Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила постпреду Украины в ООН Владимиру Ельченко на его слова про дипломатов РФ.
Обновлено в 12:52
Общество
Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ
Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.
Обновлено в 06:04
Спорт
Российский волейболист Мороз был дисквалифицирован за кокаин
По словам представителя пресс-службы РУСАДА, которые передаёт ТАСС, в допинг-пробе 32-летнего спортсмена был обнаружен кокаин.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Суд арестовал водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса
Суд арестовал водителя туристического автобуса, который 14 июля попал в ДТП в Башкирии. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 12:53
Происшествия
В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство
Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Политика
Во Франции приняли закон о реставрации Нотр-Дам де Пари
Нижняя палата парламента Франции одобрила 16 июля законопроект, касающийся реставрации пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 14:52
Армия и оружие
Военным в России запретят рассказывать о службе
Согласно проекту указа главы государства, призванного обновить дисциплинарный устав армии, Минобороны планирует запретить размещать в интернете и СМИ информацию о принадлежности к вооруженным силам и о местоположении.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
СМИ США назвали российские истребители самыми быстрыми в мире
Американский портал We Are The Mighty, который специализируется на военной тематике, составил рейтинг самых быстрых истребителей.
Обновлено в 12:16
Политика
Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США
"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров.
Обновлено в 17:14
Экономика
Глобальный долг растет на низких ставках
Мониторинг мировой экономики Замедление темпов роста долговой нагрузки в мире в прошлом году оказалось лишь временным — объем глобального долга по итогам первого квартала 2019 года вырос еще на $3 трлн, превысив $246 трлн, следует из данных вашингтонского Institute of International Finance.
Обновлено в 19:05
Политика
Особое мнение: Александр Кынев
Разрешаем таким варварским образом, что решение о регистрации всегда политическое, потому что мало того, что само количество подписей выросло до таких нереальных цифр, сами требования к проверке стали сверхжесткими, абсолютно драконовскими, когда, по сути дела, комиссия может творить полный произвол и не нести никакой ответственности.
Обновлено в 15:19
Происшествия
На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз
Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.
Обновлено в 10:15
Космос
Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещины
Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты.
Обновлено в 19:39
Экономика
ВЦИОМ выяснил, на что собираются жить будущие пенсионеры
В качестве дополнительного источника доходов на пенсии россияне рассматривают собственные накопления, вклад в банке и вложения в недвижимость; такие данные во вторник представил ВЦИОМ по итогам опроса, проведенного среди будущих пенсионеров.
Обновлено в 05:39
Интернет
Twitter представил новый дизайн
Сервис микроблогов Twitter представил новый дизайн сайта социальной сети.
Обновлено в 06:01
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Футбол
СМИ: ПСВ готов отпустить Перейро в «Спартак» за 15 миллионов евро
ПСВ, в свою очередь, рассчитывает выручить за трансфер Перейро, чей контракт с клубом истекает летом 2020 года, от 10 до 15 миллионов евро.
Обновлено в 19:01
Экономика
Минэк предложил создать в Грозном экономическую зону за ₽4 млрд
Из бюджета Чечни на реализацию проекта поступит 39,3 млн руб. "Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа на территории города Грозного Чеченской Республики на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа", — говорится в проекте документа, который вынесен на общественное обсуждение.
Обновлено в 14:50
Культура
Беглов рассказал о дружбе Санкт-Петербурга с Москвой
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы
Соединённые Штаты ввели санкции против главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, а также трёх генералов страны.
Обновлено в 19:29
Общество
Кудрово объединит Петербург и Ленобласть
Петербург и Ленинградская область должны быть связаны, оба региона представляют собой единый экономический комплекс.
Обновлено в 14:32
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 19:32
Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:29
Политика
Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
Обновлено в 12:24
Кино
«Игра престолов» побила рекорд по числу номинаций на премию «Эмми»
Шанс на награду есть у Кита Харингтона, сыгравшего Джона Сноу, в номинации «Лучший актёр в драматическом сериале».
Обновлено в 14:17
Происшествия
Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве
Обновлено в 11:11
Политика
Экс-президента Перу арестовали в США
«Генпрокуратура сообщает, что бывший президент Алехандро Толедо Манрике был арестован сегодня утром в США по запросу об экстрадиции», — говорится в сообщении.
Обновлено в 19:00
Общество
Роспотребнадзор дал советы по правильному выбору хлеба
Обновлено в 06:19
Происшествия
В Сочи унесенная крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда
В результате разгула стихии унесенная ветром крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда № 116 Адлер – Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:08