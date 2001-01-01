Футбол

«Вест Хэм» согласовал трансфер форварда «Айнтрахта»Евро-футбол.ру 05:43

Нападающий "Айнтрахта" Себастьян Аллер продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. 25-летний футболист подпишет контракт с лондонским "Вест Хэмом", рапортует пресс-служба франкфуртского клуба.
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«Вест Хэм», претендовавший на Чалова, пригласил нападающего «Айнтрахта»

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Букмекеры: нападающий «Айнтрахта» Себастьян Аллер переходит в «Вест Хэм»

ODDS.ruвчера в 14:06

«Вест Хэм» согласовал трансфер форварда «Айнтрахта» Аллера за € 50 млн

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«Вест Хэм» согласовал трансфер форварда «Айнтрахта» за 40 миллионов фунтов

Sportbox.RU06:37

«Вест Хэм» согласовал трансфер форварда «Айнтрахта» за 40 миллионов фунтов

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«Айнтрахт» подтвердил, что Аллер переходит в «Вест Хэм»

Sports.ru05:07

«Вест Хэм» договорился о трансфере нападающего «Айнтрахта» за € 50 млн

Sport.ru06:28
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Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

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Общество

Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представляться

Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину по законодательству не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предоставлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».
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Актриса театра и кино, телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП – в машину, в которой она ехала, врезался грузовик.
Обновлено в 05:06
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Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Общество

До 50% месячной нормы осадков выльется на Москву за три дня ливней

Метеорологи предупреждают москвичей, что за период настоящих июльских ливней в разных местах Москвы может выпасть от 20 до 50% месячной нормы осадков.
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Политика

Украина анонсировала обмен пленными с Россией

По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.
Обновлено в 07:06
Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Политика

В ЦИК не нашли недействительных подписей за кандидатов в Мосгордуму

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком не зафиксировал ни одного случая, когда подписи существующих людей за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными.
Обновлено в 07:00
Общество

Госдума запретила передавать коллекторам взыскание долгов по ЖКХ

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс и другие акты, которые запрещают передавать коллекторами задолженности по ЖКХ.
Обновлено в 08:17
Политика

Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
Общество

Роспотребнадзор посоветовал не хранить хлеб в полиэтиленовых пакетах

Рассчитывать объем покупаемого хлеба необходимо только на очередной прием пищи или на период, не превышающий сроки годности изделия, уточнили в ведомстве.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Туристы забросали панду камнями в пекинском зоопарке

Инцидент в Пекинском зоопарке, посетители которого забросали камнями панду, чтобы заставить спокойно сидящего зверя проявить активность, взбудоражил китайскую общественность после того, как видео (смотрите ниже) с происшествием появилось в местной социальной сети Weibo.
Обновлено в 05:48
Технологии

Отключенный энергоблок Белоярской АЭС возобновил работу

Обновлено в 05:03
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Дело водителя, сбившего пешеходов на Фурманова, направили в суд

Обновлено в 06:34
Космос

В NASA не исключили возможность полета на Марс в 2033 году

Глава NASA Джеймс Брайденстайн не исключил возможность пилотируемого полета на Марс в 2033 году, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:09
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В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России

В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
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Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

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Обновлено в 05:37
Спорт

Зеленский решил провести на Украине Олимпиаду

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение начать подготовку к проведению на Украине Олимпийских игр.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Очередной самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию

В Анкару прибыл восьмой самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщили в Минобороны Турции.
Обновлено вчера в 03:41
Происшествия

Семь человек найдены мертвыми на пляже в России

Правоохранительные органы Якутска рассказали о том, что на одном из несанкционированных пляжей были найдены тела семи человек.
Обновлено в 03:48
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РЕН ТВ собирает деньги на спасение маленького Славы с пороком сердца

Слава тоже любит гулять и с интересом изучает мир вокруг.
Обновлено в 02:11
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В Раду внесли законопроект об отмене языкового закона

Депутаты от партии «Оппозиционный блок» внесли в Верховную раду законопроект об отмене языкового закона, сообщается на сайте украинского парламента.
Обновлено в 08:46
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На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.
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Джордж Мартин не учтет мнение фанатов о финале «Песни льда и пламени»

Автор фэнтезийного цикла романов «Песь льда и пламени» Джордж Мартин заявил, что не будет прислушиваться к фанатам о том, как он должен завершить свою книжную вселенную.
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Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
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Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен

В мааре 2019 года на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую стороны адвокат Мариэль Коппенол-Лафор заявила, что крымские музеи должны оставаться хранителями так называемого скифского золота, напомнив, что все экспонаты коллекции скифского золота были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет работы.
Обновлено в 06:09
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Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов

Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
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Куйвашев заявил о федеральной поддержке метро в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что федеральные власти поддерживают идею строительства второй ветки метро в Екатеринбурге.
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Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи

Госдума в третьем чтении приняла поправки, которые ужесточают ответственность за воспрепятствование работе врачей и непропуск машин скорой помощи.
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