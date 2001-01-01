Футбол

«Вест Хэм» согласовал трансфер форварда «Айнтрахта»Евро-футбол.ру 05:43

Нападающий "Айнтрахта" Себастьян Аллер продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. 25-летний футболист подпишет контракт с лондонским "Вест Хэмом", рапортует пресс-служба франкфуртского клуба.
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«Вест Хэм», претендовавший на Чалова, пригласил нападающего «Айнтрахта»

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«Вест Хэм» договорился о трансфере нападающего «Айнтрахта» за € 50 млн

Sport.ru06:28

«Вест Хэм» согласовал трансфер форварда «Айнтрахта» за 40 миллионов фунтов

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«Вест Хэм» согласовал трансфер форварда «Айнтрахта» за 40 миллионов фунтов

Sportbox.RU06:37

«Вест Хэм» согласовал трансфер форварда «Айнтрахта» Аллера за € 50 млн

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«Айнтрахт» подтвердил, что Аллер переходит в «Вест Хэм»

Sports.ru05:07

Букмекеры: нападающий «Айнтрахта» Себастьян Аллер переходит в «Вест Хэм»

ODDS.ruвчера в 14:06
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Здоровье

В ДР Конго началась вакцинация против кори

Работники сферы здравоохранения в Демократической Республике Конго начали срочную кампанию по вакцинации против кори в районах, пострадавших от лихорадки Эболы.
Обновлено вчера в 08:26
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Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Обновлено в 06:29
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Джордж Мартин не учтет мнение фанатов о финале «Песни льда и пламени»

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Политика

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Обновлено в 04:23
Общество

В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой

Обновлено в 08:50
Футбол

Сын Почеттино подписал профессиональный контракт с «Тоттенхэмом»

Маурицио Почеттино, сын главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, подписал первый профессиональный контракт в карьере.
Обновлено в 10:32
Политика

CNN: Ассанж вмешивался в выборы США из посольства Эквадора

Ассанж и выборы в США: В июле 2016 года на ресурсе Ассанжа WikiLeaks появилась внутренняя переписка представителей Демократической партии США.
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Футбол

РПЛ намерена с 9-го тура отказаться от позднего начала матчей

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин прокомментировал позднее начало некоторых матчей чемпионата России.
Обновлено в 06:58
Общество

В России предложили ввести ЕГЭ по экологии

Общественный совет Минприроды рекомендовал Министерству просвещения ввести ЕГЭ по экологии.
Обновлено в 02:05
Происшествия

В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах

Полиция задержала сотрудников телеканала "Якутия 24" по заявлению мэра города Вилюйск из-за съемки в администрации города без соответствующего разрешения, после дачи объяснений их отпустили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 08:38
Экономика

Медведев посетил металлургическое производство в Туле

Обновлено в 06:55
Политика

В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным

Замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

В США нашли уязвимости в российских системах С-400

Аналитическая компания Startfor из США сообщает, что обнаружила уязвимые места в российских зенитных системах С-400.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов

Обновлено в 08:38
Происшествия

Арест Шишкана взорвал криминальный мир: под угрозой воровской общак

Арест Олега Медведева (известного как Шишкан и Олег Раменский), который, как предполагается, является одним из самых влиятельных российских криминальных «авторитетов», вызвал серьёзную обеспокоенность в преступных кругах.
Обновлено в 09:20
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Зеленскому посоветовали дать Донбассу особый статус и забыть о НАТО

«Пока граждане Украины в своём большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, и что это всё уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее», — заявил Волошин.
Обновлено вчера в 22:53
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Пожар на Балтийском судостроительном заводе в Петербурге ликвидирован

Обновлено в 09:43
Политика

Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпийским играм

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр.
Обновлено в 07:25
Политика

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В компания «Нафтогаз Украины» отреагировали на приостановку газопровода «Северный поток».
Обновлено в 07:50
Футбол

Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Футбол

Смолов и Бузова поучаствовали в баттле

Нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов и певица Ольга Бузова приняли участие в ютуб-шоу "Comment Out".
Обновлено в 09:01
Армия и оружие

Минобороны приравняет использование смартфона к дедовщине

В действующей редакции перечня грубые проступки — нарушение уставных правил (дедовщина), самовольное оставление воинской части, уклонение от исполнения обязанностей военной службы, нарушение правил обращения с оружием и т.д.
Обновлено в 09:14
Политика

Закон об исключительности украинского языка вступил в силу

Во вторник, 16 июля, на Украине вступил в силу закон об исключительности украинского языка, однако на данный момент не все положения документа вступили в силу, в том числе штрафы за его нарушения.
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Экономика

«Новапорт» инвестирует в аэропорт Воронежа 5 млрд рублей

В 2018 году пассажиропоток аэропорта составил 770 тыс. человек (рост год к году на 28%), это 37-е место среди аэропортов РФ.
Обновлено в 07:12
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Суд вынес приговор убийцам старейшей сотрудницы Мариинского театра

Обновлено в 09:44
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Названы лекарства, которые нужно немедленно выбросить из дома

Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.
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Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

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Происшествия

Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото преступления

По данным полиции, мужчина напал на девушку с ножом и перерезал ей горло, после чего опубликовал фотографии убитой в Instagram и в чате поклонников блогерши в приложении Discord.
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