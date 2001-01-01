Футбол
«Вест Хэм» согласовал трансфер форварда «Айнтрахта»Евро-футбол.ру 05:43
Нападающий "Айнтрахта" Себастьян Аллер продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. 25-летний футболист подпишет контракт с лондонским "Вест Хэмом", рапортует пресс-служба франкфуртского клуба.
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Россияне увидят лунное затмение
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Здоровье
Британские врачи разделили девочек-близнецов со сросшимися головами
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Наука
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Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
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Какая диета помогла Пелагее вернуть форму после родов
Интересно, что с течением времени певица достаточно сильно менялась, и в последние годы мы уже видим перед собой не «барышню-крестьянку» с округлыми формами, а настоящую роковую красотку, утонченную и изысканную.
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Происшествия
В Москве умер композитор Игорь Извеков
Обновлено в 11:11
Кино
Найден актер на роль Элвиса Пресли в новом фильме
Режиссер Баз Лурман утвердил американского актера и певца Остина Батлера на роль короля рок-н-ролла Элвиса Пресли в новом фильме.
Обновлено в 12:17
Экономика
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей
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Обновлено в 07:26
Кино
Антон Мегердичев приступил к съемкам «Сердца Пармы»
Обновлено в 04:06
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Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
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По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%).
Обновлено в 11:56
Кино
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Политика
Постпред Украины назвал закон о языке внутренним делом страны
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что введение закона о государственном языке является внутренним делом его страны и в Киеве «сами разберутся».
Обновлено в 12:05
Авто
CNBC: Tesla пренебрегает испытаниями для быстрой сборки Model 3
Сотрудники завода Tesla в городе Фримонт в Калифорнии не проводят установленные по регламенту тесты, чтобы увеличить скорость сборки Model 3, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на бывших и действующих сотрудников компании.
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Политика
В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным
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Футбол
Кафу находится на грани банкротства
Кафу - двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, в июне этого года был выбран послом чемпионата мира-2022.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина переписала завещание на Бари Алибасова
Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов поженились меньше года назад.
Обновлено в 05:43
Наука
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Ученые разработали концепцию терраформирования отдельных участков поверхности Марсы с помощью аэрогеля из диоксида кремния, который будет имитировать атмосферный парниковый эффект.
Обновлено в 08:35
Авто
Volkswagen представил новую механическую трансмиссию
Обновленный Volkswagen Passat станет первым автомобилем, использующим новую коробку передач.
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Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
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