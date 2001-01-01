Футбол

«Вест Хэм» согласовал трансфер форварда «Айнтрахта»Евро-футбол.ру 05:43

Нападающий "Айнтрахта" Себастьян Аллер продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. 25-летний футболист подпишет контракт с лондонским "Вест Хэмом", рапортует пресс-служба франкфуртского клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Вест Хэм», претендовавший на Чалова, пригласил нападающего «Айнтрахта»

Советский спорт07:32

«Вест Хэм» договорился о трансфере нападающего «Айнтрахта» за € 50 млн

Sport.ru06:28

Букмекеры: нападающий «Айнтрахта» Себастьян Аллер переходит в «Вест Хэм»

ODDS.ruвчера в 14:06

«Вест Хэм» согласовал трансфер форварда «Айнтрахта» за 40 миллионов фунтов

Sportbox.RU06:37

«Вест Хэм» согласовал трансфер форварда «Айнтрахта» за 40 миллионов фунтов

Матч ТВ06:37

«Айнтрахт» подтвердил, что Аллер переходит в «Вест Хэм»

Sports.ru05:07

«Вест Хэм» согласовал трансфер форварда «Айнтрахта» Аллера за € 50 млн

Чемпионат05:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 07:35, Вашингтон
Происшествия

Москвичи массово отравились едой из вендинговых автоматов

Обновлено в 06:37
Политика

Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму

В администрации президента России не намерены вмешиваться в ситуацию вокруг выборов депутатов Московской городской думы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:05
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты за вывоз мусора

В правительстве обсуждают введение нового способа расчета стоимости вывоза мусора: по количеству баков, установленных на контейнерной площадке.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Политика

Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама отложил на два месяца оглашение вердикта по делу о скифском золоте.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»

Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Против московского судьи в отставке разрешили возбудить уголовное дело

Столичная квалификационная коллегия судей согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кузьминского суда Москвы в отставке Руслана Якубаева по подозрению в получении взятки, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Петербурге вынесли приговор по делу об убийстве сотрудницы Мариинки

Обновлено в 07:10
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Политика

Минюст Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США

В июне 2019-го Верховный суд Австрии одобрил выдачу господина Фирташа, итоговое решение должен был принять Минюст.
Обновлено в 06:31
Космос

Астероид Рюгу преподнес сюрприз

Ученые установили, как выглядит околоземной астероид Рюгу изнутри, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Nature Astronomy.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Госдума приняла закон о наказании за непропуск скорой помощи

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов, устанавливающих административную и уголовную ответственность за помехи доступу врачей к больному, в том числе за непропуск машин скорой помощи.
Обновлено в 06:11
Политика

Росгвардейцы не обязаны представляться и могут потребовать телефон

Поводом для журналистского запроса стал инцидент с участием бывшего сотрудника агентства, у которого росгвардеец потребовал телефон, а вот представляться он отказался.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия

Семь человек найдены мертвыми на пляже в России

Обновлено в 03:48
Экономика

Роман Троценко займется золотом

Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев продает Fincraft Holdings Ltd, на балансе которой находятся 22,4% акций в золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Обновлено в 06:25
Политика

Дума приняла во втором чтении закон о шпионских гаджетах

Госдума во вторник, 16 июля, приняла во втором чтении пакет законопроектов о шпионских приборах.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Самолет рухнул на жилой дом в Чечне

Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.
Обновлено в 04:38
Гаджеты

Появились первые фото игрового смартфона ASUS ROG Phone 2

Обновлено в 06:01
Авто

Появились первые фото салона новой Skoda Octavia

Первые шпионские фото интерьера салона новой «Октавии» 2020 модельного года опубликовал в Сети портал Motor1.
Обновлено вчера в 09:53
Политика

СМИ сообщили об изоляции Зеленского

Обновлено в 06:54
Экономика

Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей

Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более триллиона рублей.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Поклонник инстаграм-блогерши убил ее и опубликовал фото

Обновлено в 06:48
Политика

Киев считает украинцев «дебилами», признался экс-министр

Украинские власти считают жителей страны "дебилами", и это может плохо кончиться, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:07
Общество

На центральную Россию надвигаются грозовые дожди

На юго-западе Центрального федерального округе формируется циклон, который принесет с собой грозовые дожди.
Обновлено в 02:19
Общество

Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение

По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес

Какая диета помогла Пелагее вернуть форму после родов

Интересно, что с течением времени певица достаточно сильно менялась, и в последние годы мы уже видим перед собой не «барышню-крестьянку» с округлыми формами, а настоящую роковую красотку, утонченную и изысканную.
Обновлено 14 июля в 01:03
Авто

Китайский Haval преодолел отметку в 350 000 проданных машин

Продажи нового кроссовера Haval F7 за первое полугодие составили 71 025 автомобилей.
Обновлено вчера в 05:57
Футбол

Чечню назвали готовой для проведения матчей УЕФА

"Республика готова к проведению матчей под эгидой УЕФА", - сказал Мейтин на пресс-конференции во вторник.
Обновлено в 07:06
Футбол

«Рубин» арендует форварда «Ростова» Кьяртанссона

«Рубин» арендует форварда «Ростова» Видар Кьяртанссона. Срок арендного соглашения продлится до конца сезона.
Обновлено в 02:39
Спорт

Елизавета Туктамышева пропустит Олимпиаду в Токио

Как говорят, это связано с техническими вопросами. Я была уверена, что Олимпиада в Японии будет лучшей возможностью для меня.
Обновлено в 06:06
ещё по теме
Вест Хэм Юнайтед
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стратфорда, Восточный Лондон. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе английского футбола. Клуб был основан в 1895 году под названием «Темз Айронуоркс», а в 1900 году изменил название на «Вест Хэм Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Себастьян Алле
Французский футболист
Французский футболист ивуарийского происхождения, нападающий клуба «Айнтрахт».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное