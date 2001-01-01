Футбол
«Вест Хэм» согласовал трансфер форварда «Айнтрахта»Евро-футбол.ру 05:43
Нападающий "Айнтрахта" Себастьян Аллер продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. 25-летний футболист подпишет контракт с лондонским "Вест Хэмом", рапортует пресс-служба франкфуртского клуба.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 07:35, Вашингтон
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