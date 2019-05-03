«Вест Хэм» разгромил «Саутгемптон» благодаря дублю АрнаутовичаЧемпионат 11:51

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» разгромил «Саутгемптон» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч арбитр Стюарт Атвелл. Счёт был открыт на 16-й минуте.

Все про Спорт ру

Армия и оружие В Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГ В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии.

Политика КГБ Белоруссии обвинил экс-чиновника Совбеза в получении взятки Представители Следственного управления КГБ Белоруссии проинформировали о том, что ведомство предъявило обвинение бывшему заместителю государственного секретаря Совета безопасности (СБ) республики Андрею Втюрину в получении взятки в размере почти 150 тыс. долларов.

Политика Гуайдо объяснил провал попытки свергнуть Мадуро Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу.

Общество Король Таиланда официально коронован Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн был официально коронован как божественный монарх в субботу, 4 мая.

Происшествия В Индии восемь человек погибли из-за циклона «Фани» Восемь человек погибли в Индии из-за циклона «Фани». Об этом сообщает местный телеканал NDTV.

Происшествия СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».

Единоборства Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6 Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Технологии Лучший VR-шлем, на котором тренируется полиция США В США задействовали виртуальную реальность для обучения членов антитеррористических подразделений полиции.

Технологии Meizu будет жить: компания получила деньги от китайского правительства Китайская компания Meizu подтвердила, что получила дополнительное финансирование от муниципального фонда Чжухай.

Общество Российские города возглавили список самых экстремальных в мире Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.

Происшествия В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.

Кино Кевин Костнер раскритиковал США Популярный голливудский актер Кевин Костнер раскритиковал современную ему политическую систему и общественные отношения в США.

Общество В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.

Хоккей Сборная России проиграла Финляндии в матче Чешских игр Подопечные Ильи Воробьёва потерпели второе подряд поражение на Чешских играх, уступив Финляндии со счётом 1:3. Все три шайбы в ворота Александра Георгиева были заброшены при игре в неравных составах, а две из них — в результате удаления Никиты Кучерова.

Космос Астрономы создали мозаику Вселенной из 265 тысяч галактик Американские астрономы благодаря работе с телескопом Hubble смогли обработать более 7,5 тысячи снимков части неба и составили из них «Книгу истории Вселенной».

Политика В делегации США рассказали о визите в Крым Делегация общественных деятелей из Соединенных Штатов прибыла с пятидневным визитом в Крым.

Армия и оружие Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.

Кино В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов» В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал».

Политика На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.

Армия и оружие Сирийская армия отбила атаку боевиков на пригород Алеппо Вооруженные силы Сирии отбили атаку поддерживаемых Турцией боевиков на пригород Алеппо, в северо-западной части страны, сообщил сирийский военный источник.