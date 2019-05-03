Футбол

«Вест Хэм» разгромил «Саутгемптон» благодаря дублю АрнаутовичаЧемпионат 11:51

Вест Хэм — Саутгемптон
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Олимпийский стадион
Марко Арнаутович
16′
46′
Дэнни Ингз
Натан Редмонд
Мануэль Лансини
63′
67′
Стюарт Армстронг
Джеймс Уорд-Проуз
Грэйди Диангана
Джек Уилшир
68′
Марко Арнаутович
69′
Райан Фредерикс
72′
75′
Марио Лемина
Ориоль Ромеу
Марк Нобл
Карлос Санчес
78′
80′
Ориоль Ромеу
Мануэль Лансини
Лукас Перес
83′
В матче 37-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» разгромил «Саутгемптон» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч арбитр Стюарт Атвелл. Счёт был открыт на 16-й минуте.
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«Вест Хэм» разгромил «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии

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«Вест Хэм» разгромил «Саутгемптон» благодаря дублю Арнаутовича

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