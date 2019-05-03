Футбол
«Вест Хэм» разгромил «Саутгемптон» благодаря дублю АрнаутовичаЧемпионат вчера в 11:51
Чемпионат Англии, вчера
Олимпийский стадион
Марко Арнаутович
|16′
|46′
Дэнни Ингз
Натан Редмонд
Мануэль Лансини
|63′
|67′
Стюарт Армстронг
Джеймс Уорд-Проуз
Грэйди Диангана
Джек Уилшир
|68′
Марко Арнаутович
|69′
Райан Фредерикс
|72′
|75′
Марио Лемина
Ориоль Ромеу
Марк Нобл
Карлос Санчес
|78′
|80′
Ориоль Ромеу
Мануэль Лансини
Лукас Перес
|83′
|58%
|Владение мячом
|42%
|81%
|Процент точных передач
|75%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|7
|Удары в створ ворот
|1
|3
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|1
|2
|Угловые
|7
|14
|Отборы
|18
|2
|Фолы
|11
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Вест Хэм
Расстановка 4‑5‑1
1
Фабианьский
24
Фредерикс
4
Бальбуэна
23
Диоп
26
Масуаку
30
Антонио
14
Обианг
27
Перес
15
Санчес
19
Уилшер
7
Арнаутович
2 ×
44
Форстер
43
Валери
35
Беднарек
5
Стивенс
21
Бертран
16
Уорд-Проуз
14
Ромеу
23
Хейбьерг
11
Эльюнусси
7
Лонг
22
Редмонд
Саутгемптон
Расстановка 4‑4‑2
В матче 37-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» разгромил «Саутгемптон» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч арбитр Стюарт Атвелл. Счёт был открыт на 16-й минуте.
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«Вест Хэм» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Англии 4 мая 2019 года
LiveSport.ru03 мая в 04:50
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:12, Ашберн
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