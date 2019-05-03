«Вест Хэм» разгромил «Саутгемптон» благодаря дублю АрнаутовичаЧемпионат вчера в 11:51

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» разгромил «Саутгемптон» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч арбитр Стюарт Атвелл. Счёт был открыт на 16-й минуте.

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