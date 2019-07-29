Футбол
«Вест Хэм» продлил контракт с защитником МасуакуSport24.ru 10:03
«Вест Хэм» на официальном сайте объявил о продлении контракта с 25-летним защитником Артуром Масуаку.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:59, Вашингтон
Футбол
В «Зените» прокомментировали переговоры с нападающим «Барселоны»
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб ведет переговоры с нападающим «Барселоны» Малкомом.
Обновлено в 10:33
Происшествия
В Москве завели дело на проводившего аборты экономиста
В Москве закрыли частную клинику, где представлявшийся врачом экономист делал пациентам аборты на поздних сроках беременности.
Обновлено в 10:46
Политика
Помпео прокомментировал ситуацию с ближневосточным урегулированием
Решение по ближневосточному урегулированию должны принимать Израиль и Палестина, США лишь предлагают помощь, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 10:25
Экономика
Российские компании показали существенный рост финансовых результатов
Российские компании в январе — мае 2019 года показали существенный рост финансовых результатов.
Обновлено в 09:11
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Футбол
Денис Терентьев: «Надо тренироваться на сто процентов, а дальше — будет как будет»
Защитник «Зенита» Денис Терентьев заявил, что его возвращение в петербургский клуб в 2017 году было мечтой.
Обновлено в 10:04
Политика
Росавиация хочет возобновить полеты на Украину
Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Экономика
В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI
Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
Кокорин и Мамаев сравнили жизни в «Бутырке» и в колонии
Бывший нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о разнице условий содержания в Бутырском СИЗО и колонии №4 в Белгородской области, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 09:33
Происшествия
Мигрант столкнул восьмилетнего мальчика под поезд в Германии
В Германии ребенок погиб в понедельник, 29 июля, в результате того, что мужчина столкнул его на пути перед приближающимся скоростным поездом ICE.
Обновлено в 09:21
Гаджеты
Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом»
Производитель гаджетов Oppo из КНР показал новый экран Waterfall, созданный для девайсов новой генерации.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве
Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Общество
Губернатор Амурской области запретил доставлять подтопленцам сигареты
Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал обеспечить людей в пострадавших от паводка районах только самым необходимым и не "допускать перегибов".
Обновлено в 10:20
Происшествия
Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП
"В отношении водителя Lexus возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске подала на развод
Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане
Уголовное дело возбуждено следователями Москвы по факту убийства девушки-блогера, тело которой нашли накануне в квартире жилого дома по улице Пырьева.
Обновлено вчера в 07:59
Кино
Студия Disney установила новый мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 10:21
Автоспорт
Подиум Квята стал вторым в истории команды Toro Rosso
Подиум российского гонщика Даниила Квята стал вторым в истории команды Toro Rosso, основанной в 2005 году.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Дети расстреляли продавщицу из игрушечного пистолета на Урале
Двое младшеклассников совершили выстрелы из игрушечного пистолета по продавщице в магазине Екатеринбурга.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Завершился международный музыкальный фестиваль «Жара»
Светлана Лобода и Тимати стали настоящими звёздами закрытия четвёртого музыкального фестиваля «Жара», который прошёл в Баку.
Обновлено в 08:32
Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Росстат указывает, что для оценки уровня бедности использовал новую методологию подсчета реальных доходов населения, внедренную в апреле 2019 г. Кроме того, Росстат подчеркнул, что точная оценка численности малоимущего населения возможна только по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также другие доходы.
Обновлено в 10:29
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе
Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Футбол
«Рубин» и «Ахмат» определились с формами на матч
29 июля в Казани состоится заключительный матч 3-го тура РПЛ, в котором «Рубин» примет «Ахмат».
Обновлено в 04:24