Футбол

«Вест Хэм» продлил контракт с защитником МасуакуSport24.ru 10:03

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«Вест Хэм» на официальном сайте объявил о продлении контракта с 25-летним защитником Артуром Масуаку.
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«Вест Хэм» продлил контракт с защитником Масуаку

Sport24.ru10:03

«Вест Хэм» продлил контракт с Масуаку

Soccer.ru10:22

«Вест Хэм» продлил контракт с Масуаку

РИА Новости10:29

«Вест Хэм» продлил контракт с Масуаку

Чемпионат10:44

«Вест Хэм» продлил контракт с Масуаку

Матч ТВ10:15

«Вест Хэм» продлил контракт с Масуаку

Sportbox.RU10:05

«Вест Хэм» продлил контракт с Масуаку

Спорт-Экспресс10:03
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