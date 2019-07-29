Футбол
«Вест Хэм» продлил контракт с защитником МасуакуSport24.ru 10:03
«Вест Хэм» на официальном сайте объявил о продлении контракта с 25-летним защитником Артуром Масуаку.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 20:12, Вашингтон
Космос
Школьники из Ставрополя отправились на экскурсию на МКС
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Military Watch: Первым покупателем российских С-500 станет Китай
Российские зенитные ракетные системы С-500, производство которых начали в 2019 году, будут несомненно пользоваться популярностью у других государств, в первую очередь — у Китая, пишет американское издание Military Watch.
Обновлено в 06:41
Политика
Конгрессмены потребовали от Трампа новых санкций по «делу Скрипалей»
Члены палаты представителей обнародовали открытое письмо к президенту США Дональду Трампу, в котором призывают ввести второй пакет антироссийских санкций из-за отравления семьи Скрипалей в британском Солсбери.
Обновлено в 19:21
Происшествия
Следователи предъявили обвинение лжеврачу, незаконно делавшему аборты
Женщине предъявили обвинение в незаконном проведении искусственного прерывания беременности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пациентов.
Обновлено в 11:30
Здоровье
Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака
Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Экономика
Счетная палата: депрессивные моногорода не получали субсидий от госпрограммы с 2016 года
Фонд развития моногородов при реализации приоритетной программы развития на 2016-2025 годы направлял средства на поддержку моногородов, экономика которых и так была относительно дифференцирована, когда как депрессивные города и поселки, которые не обладают возможностями для привлечения инвесторов, остались без бюджетной поддержки, говорится в отчете Счетной палаты.
Обновлено в 17:11
Армия и оружие
Генштаб опроверг обвинения в уничтожении Россией рынка в Идлибе
Рынок в Идлибе, в уничтожении которого "Белые каски" обвинили РФ, совершенно цел и работает в обычном режиме, это подтверждает аэросъемка, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:51
Политика
Сенат не преодолел вето Трампа на резолюции против продажи оружия
Американские сенаторы не смогли преодолеть вето президента США Дональда Трампа, которое он наложил на три ранее одобренные Конгрессом резолюции с целью не допустить заключения сделок по продаже оружия арабским странам без их утверждения законодателями.
Обновлено в 19:59
Политика
МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров
Ранее в понедельник Александр Усс, губернатор Красноярского края, который МЧС относит к числу «наиболее горимых» регионов и где введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», назвал лесные пожары в удаленных от населенных пунктах местах «обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно».
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
Президент Сербии Вучич поблагодарил Россию за бронетранспортеры
Сербский лидер Александр Вучич осмотрел бронетранспортеры, полученные из России в рамках военно-технической помощи.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
Обновлено в 19:06
Авто
ГАЗ готовит новую низкопольную модель городского микроавтобуса
Горьковский автомобильный завод начал работу над новым микроавтобусом.
Обновлено в 09:58
Футбол
Широков: «Не понимаю, во что играет „Спартак“ Кононова. На фарт можно сменить тренера»
Хорошо, весной фрагментами еще была видна какая-то игра, но в первых трех матчах этого сезона я вообще не понимаю, во что он играет.
Обновлено в 16:37
Путешествия
Федор Конюхов отправился на Северный полюс: будет рисовать картину
Конюхов планирует добраться до Северного полюса на атомном ледоколе "50 лет Победы".
Обновлено в 18:47
Происшествия
Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток
Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Обновлено в 15:35
Теннис
Павлюченкова проиграла Макхэйл на старте турнира в Вашингтоне
Обновлено в 15:29
Авто
В Сети появились первые снимки обновленной Lada Vesta
Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
Обновлено в 04:12
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
На Украине принято решение реформировать коренным образом Службу безопасности страны.
Обновлено в 04:13
Игры
Специалист NVIDIA: первая ААА-игра только с рейтрейсингом выйдет в 2023 году
Несмотря на требование видеокарты с поддержкой трассировки лучей, Макгайер считает, что полноценного перехода на истинный рейтрейсинг нам ещё предстоит подождать.
Обновлено в 08:50
Общество
В Тулуне закрыли федеральную трассу
Закрыта федеральная трасса Р-255 в городе Тулун Иркутской области, сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 18:16
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Как сообщили «Известиям» в Лимнологическом институте СО РАН, в результате от чрезмерного хлорирования в самом большом озере планеты погибнет зоопланктон, что повлечет за собой разрушение пищевой цепочки байкальской экосистемы.
Обновлено в 19:03
Политика
Партия Зеленского заберет все посты в правительстве Украины
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что «Слуга народа» заберет все министерские портфели себе.
Обновлено в 04:53
Космос
США планируют вернуться на Луну в 2024 году
Обновлено в 11:03
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Кино
В новом фильме Мартина Скорсезе снимутся Де Ниро и Ди Каприо
Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо примут участие в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», передаёт РИА Новости со ссылкой на Tusla World.
Обновлено в 16:30