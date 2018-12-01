Футбол

«Вест Хэм» подпишет контракт с Насри, если тот похудеет
Спорт-Экспресс
18:58

По информации Mirror, клуб рассчитывает, что француз похудеет на 5 килограмм, тогда и будет заключено соглашение. Ранее стало известно, что 31-летний Насри близок к подписанию краткосрочного контракта с "Вест Хэмом".
Спорт-Экспресс18:58

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Английский профессиональный футбольный клуб из Стратфорда, Восточный Лондон. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе английского футбола. Клуб был основан в 1895 году под названием «Темз Айронуоркс», а в 1900 году изменил название на «Вест Хэм Юнайтед».
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