Футбол
«Вест Хэм» подписал вратаря «Эспаньола»Спорт-Экспресс 08:51
33-летний испанец присоединится к новой команде 1 июля на правах свободного агента. Гаго ранее выступал в чемпионатах Испании, Португалии и Греции. В составе "Олимпиакоса" он трижды становился чемпионом Греции и один раз выигрывал Кубок страны.
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Пять человек погибли, пять получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за прошедшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
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Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
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Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
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Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
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Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
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В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый
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Лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал удаление некоторых резонансных сцен из фильма «Рокетмен» о становлении британского певца и композитора Элтона Джона.
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