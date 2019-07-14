Футбол

«Вест Хэм» отказался от покупки Чалова за £ 25 млнЧемпионат 11:21

«Вест Хэм Юнайтед» не воспользовался возможностью приобрести форварда ЦСКА Фёдора Чалова, утверждается в «твиттере» ExWHUemployee. По информации источника, лондонский клуб мог выкупить права на 21-летнего нападающего «армейцев» за £ 25 млн (€ 27,85 млн).
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Источник: «Вест Хэм» мог выкупить Чалова за 25 млн фунтов

Советский спорт11:48

«Вест Хэм» отказался от покупки Чалова за £ 25 млн

Чемпионат11:21

Букмекеры оценили шансы «Ливерпуля» заполучить Чалова

Sport24.ru08:41

Источник: «Вест Хэм» отказался покупать Чалова за 25 миллионов фунтов стерлингов

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«Вест Хэм» не будет покупать Чалова за 25 млн фунтов

Sport.ru11:43

Mirror: Чалов интересен «Ливерпулю», «Сити», «МЮ», «Арсеналу» и «Тоттенхэму»

Sports.ru05:06

СМИ: «Ливерпуль» и МЮ заинтересованы в приобретении футболиста ЦСКА Чалова

ТАСС04:40
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:21, Вашингтон
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