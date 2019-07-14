Футбол
«Вест Хэм» отказался от покупки Чалова за £ 25 млнЧемпионат 11:21
«Вест Хэм Юнайтед» не воспользовался возможностью приобрести форварда ЦСКА Фёдора Чалова, утверждается в «твиттере» ExWHUemployee. По информации источника, лондонский клуб мог выкупить права на 21-летнего нападающего «армейцев» за £ 25 млн (€ 27,85 млн).
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