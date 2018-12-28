Футбол
«Вест Хэм» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ
«Вест Хэм» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛREGNUM00:37
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Сент-Мэрис»
Натан Редмонд
|50′
|53′
Фелипе Андерсон
|55′
Грэйди Диангана
Энди Кэрролл
|59′
Фелипе Андерсон
Дэнни Ингз
Шейн Лонг
|62′
Мэтт Таргетт
|66′
|78′
Лукас Перес
Марк Нобл
Мая Йосида
Чарли Остин
|80′
Ян Беднарек
|83′
Марио Лемина
Мохамед Эльюнусси
|87′
|90′+2′
Роберт Снодграсс
Артюр Масуаку
|46%
|Владение мячом
|54%
|76%
|Процент точных передач
|78%
|2
|Удары в сторону ворот
|4
|3
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|5
|4
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|6
|12
|Отборы
|13
|10
|Фолы
|3
|2
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Саутгемптон
Расстановка 3‑4‑3
1
Маккарти
35
Беднарек
4
Вестергор
10
Остин
43
Валери
14
Ромеу
11
Эльюнусси
33
Таргетт
22
Редмонд
7
Лонг
17
Армстронг
1
Фабианьский
30
Антонио
23
Диоп
21
Огбонна
3
Крессуэлл
9
Кэрролл
41
Райс
26
Масуаку
14
Обианг
8
Андерсон
2 ×
16
Нобл
Вест Хэм
Расстановка 4‑5‑1
«Вест Хэм» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1. «Саутгемптон» открыл счёт на 50-й минуте матча, отличился Нейтан Редмонд.
REGNUM00:37
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 09:30, Ашберн
Футбол
Илья Геркус покинул пост генерального директора «Локомотива»
Ранее в пятницу свой пост покинул спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус.
Обновлено в 08:57
Футбол
Спартак Гогниев возглавил «Спартак Владикавказ»
Обновлено в 04:27
Футбол
Модрич отклонил предложение «Реала» о продлении контракта
Обновлено вчера в 15:55
Футбол
В Петербурге прошла акция в поддержку Кокорина
Обновлено в 08:07
Футбол
Пике планирует стать президентом «Барселоны» в 2021 году
Защитник «Барселоны» Жерар Пике намерен завершить карьеру футболиста в 2020 году.
Обновлено в 08:16
Футбол
Дженнаро Гаттузо: «Пришло время останавливать футбольные матчи»
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо считает, что из-за расистских выкриков следует останавливать матчи чемпионата Италии.
Обновлено в 03:45
Футбол
Сарри призвал боссов «Челси» решить вопрос с Азаром
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что сейчас самое подходящее время решить вопрос о будущем Эдена Азара.
Обновлено в 09:14
Футбол
Курбан Бердыев: «В „Монако“ Головина загоняют в рамки»
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился мнением о неудачах полузащитника Александра Головина в «Монако».
Обновлено в 09:02
Футбол
Экс-президент «Арсенала» Хилл-Вуд умер на 83-м году жизни
Бывший президент лондонского футбольного клуба «Арсенал» Питер Хилл-Вуд скончался на 83-м году жизни.
Обновлено в 06:16
Футбол
Яп Стам возглавил клуб «ПЕК Зволле»
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Яп Стам назначен главным тренером клуба высшего дивизиона нидерландского футбола "ПЕК Зволле".
Обновлено в 09:22
Футбол
Гришин стал тренером команды «Локомотива» 2003 года рождения
Обновлено в 06:03
Футбол
Игнатьев признан лучшим игроком «Краснодара» в декабре
Обновлено в 04:26
Футбол
Эрнандес: «В Европе есть много клубов, заставляющих меня мечтать»
Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес отметил, что мог бы продолжить карьеру в другом клубе.
Обновлено в 07:22
Футбол
Джо Коул вернется в «Челси» в качестве тренера
Обновлено вчера в 13:56
Футбол
«Спартак» в сезоне-2017/18 на билетной программе заработал около 1 млрд рублей
Доходы от продажи телевизионных прав достигли 1,8 млрд рублей, а от торговых операций — 222,7 млн рублей.
Обновлено в 08:54