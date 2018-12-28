Футбол

«Вест Хэм» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ
REGNUM
00:37

Саутгемптон — Вест Хэм
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Сент-Мэрис»
Натан Редмонд
50′
53′
Фелипе Андерсон
55′
Грэйди Диангана
Энди Кэрролл
59′
Фелипе Андерсон
Дэнни Ингз
Шейн Лонг
62′
Мэтт Таргетт
66′
78′
Лукас Перес
Марк Нобл
Мая Йосида
Чарли Остин
80′
Ян Беднарек
83′
Марио Лемина
Мохамед Эльюнусси
87′
90′+2′
Роберт Снодграсс
Артюр Масуаку
«Вест Хэм» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1. «Саутгемптон» открыл счёт на 50-й минуте матча, отличился Нейтан Редмонд.
REGNUM00:37

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