Футбол
«Вест Хэм» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ
«Вест Хэм» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛREGNUM00:37
«Вест Хэм» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1. «Саутгемптон» открыл счёт на 50-й минуте матча, отличился Нейтан Редмонд.
REGNUM00:37
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Политика
В Крыму построили заграждение на границе с Украиной
Обновлено вчера в 20:08
Хоккей
Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин
Обновлено в 02:27
Происшествия
Бизнесмена Михальченко приговорили к колонии за контрабанду алкоголя
Бизнесмена приговорили к 4 годам 7 месяцам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Известий».
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
В США оценили испытания российского «Авангарда»
Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено вчера в 16:27
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Манбидж
Обновлено в 04:18
Общество
Роскачество проверило состав красной икры
Обновлено в 00:16
Политика
Названа дата новой встречи Путина и Лукашенко
Как отмечается в сообщении, в ходе визита Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 04:27
Политика
«Русал» избрал нового председателя Совета директоров
Крупнейший в мире производитель алюминия - российская компания "Русал" - избрала нового председателя Совета директоров.
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Происшествия
Нападение на врачей скорой в Санкт-Петербурге попало на видео
Обновлено в 04:15
Происшествия
На Сахалине идут обыски по делу «крабового короля»
Обыски проходят в Сахалинской области у людей из ближайшего окружения бизнесмена Олега Кана, его также называют «крабовым королем», сообщает телеканал «Россия-24».
Обновлено в 02:19
Политика
Путин подписал закон о продлении оплаты штрафов со скидкой
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который продлевает право автомобилистов оплачивать штрафы за нарушения ПДД со скидкой, если извещение задержалось на почте.
Обновлено в 02:05
Общество
Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года
Специалисты портала полагают, что в 2019 году в России продолжится рост спроса на аналитиков данных: "Их услуги наиболее востребованы среди IT-компаний, финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг".
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Нижнем Новгороде женщина погибла после наезда автобуса на остановку
«В результате наезда автобуса на остановку пострадали двое детей и погибла женщина», — приводит ТАСС сообщение экстренных служб.
Обновлено в 02:26
Политика
Путин поздравил арестованного экс-президента с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, который в настоящий момент находится под арестом.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Пассажир пытался сбежать с рейса в аэропорту Внуково
Пассажир пытался сбежать с рейса Москва — Екатеринбург в аэропорту Внуково, он был задержан пограничниками на перроне.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Сирийские курды попросили Дамаск занять районы, которые они покидают
Обновлено в 03:52
Происшествия
Обыски в магазинах и на складах компании «Красное и Белое» завершены
Обновлено вчера в 03:40
Общество
Путин подписал закон о штрафах за вовлечение детей в митинги
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий административном наказание за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 03:29
Экономика
АФК «Система» и ВТБ объявили о создании крупного фармхолдинга
Консорциум, в который помимо ВТБ и "Системы" вошел менеджмент ФП "Оболенское", приобрел 95,14% акций фармацевтического завода за 15,5 млрд руб. Эффективная доля АФК "Система" в OBL Pharm по итогам сделки составила 11,7%, уточняет компания.
Обновлено в 03:05
Экономика
ЦБ прогнозирует рост инфляции до 5,5% из-за повышения НДС
Инфляция может достичь 5,5% уже в начале 2019 года из-за повышения НДС с 18% до 20%, говорится в комментарии Центробанка «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения» (.pdf).
Обновлено в 03:09
Политика
На Украине появится социальная реклама о европейских ценностях
Министерство информационной политики Украины подготовило социальные рекламные ролики, которые рассказывают, что такое Европа и европейские ценности.
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие
Гиперзвуковой блок «Авангард» разогнался до скорости в 27 махов
В эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что боевой блок ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" способен развивать скорость в 27 махов.
Обновлено вчера в 07:46
Экономика
Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено вчера в 09:58
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, какое оружие вермахта пойдет на ступени храма
Напомним, в минувший понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что ступени главного храма Вооруженных сил России, строящегося на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке, будут отлиты из трофейного оружия вермахта.
Обновлено в 04:06
Политика
Путин подписал закон об отмене роуминга в России
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роумнига, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Финляндии задержана гражданка России по запросу США
Гражданка России задержана в Финляндии по запросу Соединённых Штатов, сообщили в российском посольстве.
Обновлено вчера в 15:19
Общество
Путин одобрил закон об ответственном обращении с животными
Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, следует из соответствующего документа на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
«Советское шампанское» признали худшим
В «конкурсе» приняли участие несколько известных марок: «Абрау-Дюрсо», «Наследие мастера / ЛевЪ ГолицинЪ», «Советское шампанское», «Российское шампанское», «Новый Светъ», «Цимлянское» и французское Moёt & Chandon, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
Проект «Авангард» могли закрыть четыре года назад
Проект создания гиперзвукового боевого блока "Авангард" мог быть закрыт четыре года назад из-за технических проблем.
Обновлено в 03:49
Космос
Ученые СССР разрабатывали межпланетную телесвязь
Комплекс "Плутон" осуществлял связь с автоматическими межпланетными станциями, запускаемымим СССР, однако был закрыт в 1989 году.
Обновлено вчера в 14:28