Футбол

«Вест Хэм» обыграл «Саутгемптон» в последнем матче первого круга АПЛ
Евро-футбол.ру
16:36

Саутгемптон — Вест Хэм
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
Натан Редмонд
50′
53′
Фелипе Андерсон
55′
Грэйди Диангана
Энди Кэрролл
59′
Фелипе Андерсон
Дэнни Ингз
Шейн Лонг
62′
Мэтт Таргетт
66′
78′
Лукас Перес
Марк Нобл
Мая Йосида
Чарли Остин
80′
Ян Беднарек
83′
Марио Лемина
Мохамед Эльюнусси
87′
90′+2′
Роберт Снодграсс
Артюр Масуаку
В заключительном матче девятнадцатого тура английской Премьер-лиги "Вест Хэм" на выезде обыграл "Саутгемптон". На гол Натана Редмонда в дебюте второго тайма "молотобойцы" ответили дублем Фелипе Андерсона.
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