Футбол
«Вест Хэм» обыграл «Саутгемптон» в последнем матче первого круга АПЛ
«Вест Хэм» обыграл «Саутгемптон» в последнем матче первого круга АПЛЕвро-футбол.ру16:36
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
Натан Редмонд
|50′
|53′
Фелипе Андерсон
|55′
Грэйди Диангана
Энди Кэрролл
|59′
Фелипе Андерсон
Дэнни Ингз
Шейн Лонг
|62′
Мэтт Таргетт
|66′
|78′
Лукас Перес
Марк Нобл
Мая Йосида
Чарли Остин
|80′
Ян Беднарек
|83′
Марио Лемина
Мохамед Эльюнусси
|87′
|90′+2′
Роберт Снодграсс
Артюр Масуаку
|46%
|Владение мячом
|54%
|76%
|Процент точных передач
|78%
|2
|Удары в сторону ворот
|4
|3
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|5
|4
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|5
|12
|Отборы
|13
|10
|Фолы
|3
|2
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Саутгемптон
Расстановка 3‑4‑3
1
Маккарти
35
Беднарек
4
Вестергор
10
Остин
43
Валери
14
Ромеу
11
Эльюнусси
33
Таргетт
22
Редмонд
7
Лонг
17
Армстронг
1
Фабианьский
30
Антонио
23
Диоп
21
Огбонна
3
Крессуэлл
9
Кэрролл
41
Райс
26
Масуаку
14
Обианг
8
Андерсон
2 ×
16
Нобл
Вест Хэм
Расстановка 4‑5‑1
В заключительном матче девятнадцатого тура английской Премьер-лиги "Вест Хэм" на выезде обыграл "Саутгемптон". На гол Натана Редмонда в дебюте второго тайма "молотобойцы" ответили дублем Фелипе Андерсона.
Евро-футбол.ру16:36
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