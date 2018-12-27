Футбол

«Вест Хэм» обыграл «Саутгемптон» в последнем матче первого круга АПЛ
Евро-футбол.ру
16:36

Саутгемптон — Вест Хэм
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
Натан Редмонд
50′
53′
Фелипе Андерсон
55′
Грэйди Диангана
Энди Кэрролл
59′
Фелипе Андерсон
Дэнни Ингз
Шейн Лонг
62′
Мэтт Таргетт
66′
78′
Лукас Перес
Марк Нобл
Мая Йосида
Чарли Остин
80′
Ян Беднарек
83′
Марио Лемина
Мохамед Эльюнусси
87′
90′+2′
Роберт Снодграсс
Артюр Масуаку
В заключительном матче девятнадцатого тура английской Премьер-лиги "Вест Хэм" на выезде обыграл "Саутгемптон". На гол Натана Редмонда в дебюте второго тайма "молотобойцы" ответили дублем Фелипе Андерсона.
Евро-футбол.ру16:36

Подробнее о событии

Пеллегрини: «Фелипе Андерсон прогрессирует с каждой игрой»

Soccer.ru22:07

«Вест Хэм» установил клубный рекорд, выдав свой самый успешный месяц в АПЛ

Sport24.ru16:59

Дубль Андерсона принес «Вест Хэму» волевую победу над «Саутгемптоном»

Советский спорт16:39

Дубль Фелипе Андерсона принес «Вест Хэму» победу над «Саутгемптоном»

Спорт-Экспресс16:40

«Вест Хэм» обыграл «Саутгемптон» в Премьер-лиге, Ф. Андерсон оформил дубль

Чемпионат16:45

«Вест Хэм» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» благодаря дублю Андерсона

Матч ТВ17:08

Прогнозы и ставки на футбол, теннис и баскетбол 27 декабря

LiveSport.ru02:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 22:53, Ашберн
Технологии

Названы самые востребованные профессии 2019 года

Аналитики сервиса по поиску работу Superjob.ru составили список профессий, которые будут наиболее востребованы в 2019 году, пишет "Российская газета".
Обновлено в 20:24
Политика

В Крыму построили заграждение на границе с Украиной

На севере Крыма построили заграждение на российско-украинском участке границы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу крымского пограничного управления ФСБ.
Обновлено в 21:34
Космос

Умерла астроном Нэнси Грейс Роман, работавшая над телескопом «Хаббл»

В пятницу, 28 декабря, появилась информация о том, что умерла астроном Нэнси Грейс Роман, которая участвовала в создании телескопа «Хаббл».
Обновлено в 22:08
Происшествия

В офисе магазинов «Красное и Белое» проходят обыски

Сеть магазинов "Красное&Белое" подтвердила факт обысков на складах компании и в офисе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:48
Политика

Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»

Обновлено в 09:04
Происшествия

В Алтайском крае в результате ДТП пострадали десять человек

Обновлено в 22:15
Политика

Новым председателем совета директоров «Русала» стал Жан-Пьер Тома

Маттиас Варниг был назначен членом совета директоров "Русала" в июне 2012 года и избран его председателем в октябре того же года.
Обновлено в 20:08
Армия и оружие

Гиперзвуковой блок «Авангард» разогнался до скорости в 27 махов

В эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что боевой блок ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" способен развивать скорость в 27 махов.
Обновлено в 07:46
Хоккей

Молодые российские хоккеисты с победы стартовали на чемпионате мира

Обновлено в 18:27
Экономика

Названы самые выгодные и провальные вложения в 2018 году

Специалисты компании "ФинЭкспертиза" назвали самые выгодные и провальные вложения 2018 года, проанализировав 14 инвестиционных инструментов, пишет "Российская газета".
Обновлено в 22:03
Политика

Путин подписал закон об отмене национального роуминга в России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отмене национального роуминга в России.
Обновлено в 17:25
Общество

Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле

Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено в 09:53
Общество

Путин подписал закон о запрете жестокого обращения с животными

Обновлено в 15:48
Политика

Путин подписал закон о частичном смягчении статьи об экстремизме

Владимир Путин подписал закон о частичном смягчении 282 статьи Уголовного кодекса, по которой возбуждают дела за экстремистские действия.
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес

Марат Башаров снова избил свою жену

Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие

Опубликовано видео запуска ракеты «Авангард»

Опубликованы кадры запуска ракеты комплекса "Авангард" на полигоне Кура в Камчатском крае.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия

На Украине семья лишилась квартиры из-за кредита на мобильный телефон

Жительница Киевской области лишилась квартиры из-за кредита на покупку мобильного телефона, полученного в 2006 году, пишет издание Politeka.
Обновлено в 15:37
Общество

Сбербанк рассказал о тратах россиян в последние минуты года

31 декабря 2017 года средний чек россиян за весь день составлял 700–750 рублей, однако за последние пять минут до боя кремлевских курантов эта сумма почти удвоилась и достигла 1350–1400 рублей.
Обновлено в 11:36
Экономика

Стратегию развития минерально-сырьевой базы утвердили до 2035 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил стратегию развития минерально-сырьевой базы, которая рассчитана до 2035 года.
Обновлено в 22:37
Экономика

В 2019 году пенсии увеличатся у более чем тридцати миллионов россиян

В среднем с 1 января 2019 года страховая пенсия по старости вырастет на 1 тысячу рублей.
Обновлено в 09:56
Политика

Социальная реклама научит украинцев европейским ценностям

Три ролика социальной рекламы, в которых расскажут и покажут, что такое Европа и европейские ценности, подготовило министерство информационной политики Украины.
Обновлено в 21:42
Транспорт

Минтранс поддержал ужесточение скоростного режима

Минтранс поддержит введение штрафов за превышение скорости на десять километров в час и более, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Россиянка задержана в Финляндии по запросу США

Гражданка России Тэрада Мира задержана в аэропорту Хельсинки по запросу властей США, сообщили 27 декабря в консульском отделе при посольстве России в Финляндии.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие

В США оценили испытания российского «Авангарда»

Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено в 16:27
Происшествия

В музее Осло пропали шесть картин Мунка

В музее Стенерсена в Осло обнаружилась пропажа 47 картин, шесть из которых принадлежали кисти знаменитого норвежского художника Эдварда Мунка, передает РИА Новости со ссылкой на издание Dagbladet.
Обновлено в 16:49
Экономика

Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров

В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено в 09:58
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent снизилась на 3%

Обновлено в 17:07
Происшествия

Адвокаты Джохара Царнаева попросили отменить приговор о смертной казни

Обновлено в 18:17
Экономика

Топливо и отмена льгот останавливают двигатели

Компании просят оставить ограничения роста цен на топливо только на опте и продлить льготу по транспортному налогу до 2020 года.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие

NI высмеял «предупреждение» западных стран России в Черном море

Королевский флот Великобритании отправил России «предупреждение» в Черном море, и оно было слабоватым, пишет американское издание National Interest.
Обновлено в 21:34
ещё по теме
Вест Хэм Юнайтед
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стратфорда, Восточный Лондон. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе английского футбола. Клуб был основан в 1895 году под названием «Темз Айронуоркс», а в 1900 году изменил название на «Вест Хэм Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное