«Вест Хэм» обыграл «Фулхэм», «Уотфорд» разгромил «Кардифф Сити»Чемпионат вчера в 16:39

В другом матче 27-го тура чемпионата Англии «Кардифф Сити» принимал «Уотфорд». Встреча состоялась в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей. В составе «Уотфорда» отличились нападающие Жерар Деулофеу, оформивший хет-трик, и Трой Дини, ставший автором дубля.

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