Футбол
«Вест Хэм» обыграл «Фулхэм», «Уотфорд» разгромил «Кардифф Сити»Чемпионат 16:39
|3′
Райан Бабел
Хавьер Эрнандес
|29′
Исса Диоп
|40′
|45′
Джо Брайен
|46′
Райан Сессеньон
Лазар Маркович
|46′
Жан Микаэль Сери
Андре Замбо-Ангисса
Пабло Сабалета
Райан Фредерикс
|46′
Хавьер Эрнандес
Марко Арнаутович
|64′
Фелипе Андерсон
Мануэль Лансини
|76′
Мануэль Лансини
|83′
Мичейл Антонио
|90′+1′
|55%
|Владение мячом
|45%
|82%
|Процент точных передач
|82%
|8
|Удары в сторону ворот
|2
|7
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|4
|3
|Офсайды
|3
|12
|Угловые
|–
|10
|Отборы
|12
|11
|Фолы
|11
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Вест Хэм
Расстановка 4‑3‑3
1
Фабианьский
24
Фредерикс
23
Диоп
21
Огбонна
3
Крессуэлл
16
Нобл
41
Райс
11
Снодграсс
30
Антонио
7
Арнаутович
10
Лансини
25
Рико
4
Одои
16
Нордтвейт
13
Рим
23
Брайен
10
Кэрни
5
Чемберс
29
Замбо-Ангисса
30
Маркович
9
Митрович
12
Бабел
Фулхэм
Расстановка 4‑4‑2
В другом матче 27-го тура чемпионата Англии «Кардифф Сити» принимал «Уотфорд». Встреча состоялась в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей. В составе «Уотфорда» отличились нападающие Жерар Деулофеу, оформивший хет-трик, и Трой Дини, ставший автором дубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:00, Ашберн
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин Лисов признал свою вину
В США прокуратура Южного округа Нью-Йорка проинформировала о том, что экстрадированный в США в начале этого года российский программист Станислав Лисов признал вину в краже средств со счетов банков страны при помощи вредоносной программы.
Обновлено в 16:40
Политика
Гуаидо посетил Колумбию несмотря на запрет выезда из Венесуэлы
Лидер оппозиционной национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом страны, появился в колумбийском городе Кукута, где проходит благотворительный концерт в поддержку Венесуэлы, сообщил портал Nacional.
Обновлено в 17:32
Экономика
Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%
Минтруд предложил с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%. Увеличение выплат коснется около 3,2 млн человек по всей стране, сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 22 февраля.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
Американский военный самолет пролетел над Россией
Военный самолет ВВС США провел наблюдение над территорией России — он пролетел над Читой, сообщает мониторинговый портал PlaneRadar в Twitter.
Обновлено в 18:48
Политика
Трамп выбрал кандидатуру на должность постпреда США при ООН
Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру на должность постоянного представителя США в ООН, передает Reuters.
Обновлено в 18:17
Политика
Президент Судана ввел режим ЧП на территории всей страны
Президент Судана Омар аль-Башир заявил в пятницу о введении в стране чрезвычайного положения сроком на один год и роспуске правительства.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
США ответили на обвинение в передаче оружия венесуэльской оппозиции
США считают абсурдными обвинения в передаче оппозиции Венесуэлы оружия под видом гуманитарной помощи, заявил РИА Новости в пятницу представитель госдепартамента.
Обновлено в 16:36
Политика
США и Китай договорились по валютному регулированию
Мнучин заметил, что речь идет о "финальном соглашении", определяющим валютное регулирование рынка.
Обновлено в 16:27
Политика
С казахстанских тенге исчезнут надписи на русском языке
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге.
Обновлено в 06:37
Космос
Virgin Galactic впервые испытала космоплан с пассажиром внутри
Обновлено в 18:31
Общество
Шаманы сожгли пять верблюдов для укрепления России
Бурятские шаманы провели ритуальное сожжение пяти верблюдов в Ангарске (Иркутская область). Видео с жертвоприношением появилось в YouTube.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Польша обвинила Еврокомиссию в поддержке интересов России
Еврокомиссия поддерживает интересы России в вопросе строительства канала через Вислинскую косу, заявил министр морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Марек Грубарчик.
Обновлено в 17:57
Происшествия
Миллиардера Роберта Крафта обвинили в склонении к проституции
Американскому миллиардеру и владельцу команды по американскому футболу New England Patriots Роберту Крафту в пятницу предъявили обвинение в склонении к занятию проституцией, сообщает Business Insider.
Обновлено в 17:22
Происшествия
В Саратове пациентка скончалась в клинике пластической хирургии
Пациентка одной из клиник пластической хирургии в Саратове скончалась, предположительно, в результате медицинского вмешательства, сообщили 22 февраля в прокуратуре области.
Обновлено в 14:53
Здоровье
Московского врача обвинили в подделке результатов анализов
Несколько московских врачей обвинили в мошенничестве педиатра и ведущего передачи «Семейная медицина с доктором Ликуновым» на радио MediaMetrics Евгения Ликунова.
Обновлено в 18:23
Общество
Жительница Аргентины нашла странное существо с человеческими зубами
Жительница Аргентины Мария Джулия Кандотти обнаружила на рисовом поле в провинции Санта-Фе непонятное существо с зубами, похожими на человеческие.
Обновлено в 16:52
Армия и оружие
Сирийская армия уничтожила штаб-квартиру руководства «ан-Нусры»
В ходе операции на севере провинции Хама был ликвидирован один из лидеров террористов Мухаммад Юсеф Баслие Сирийская армия уничтожила штаб-квартиру руководства запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра", передает Syria TV.
Обновлено в 11:01
Общество
Россияне заплатят за вывоз мусора 180 млрд рублей за год
В среднем каждый житель России заплатит за вывоз ТКО после проведения мусорной реформы 1225 руб. в год.
Обновлено в 17:31
Хоккей
Ник Йенсен перешел из «Детройта» в «Вашингтон»
Обновлено в 14:42
Политика
Порошенко вновь захотел поговорить с Россией с позиции силы
Украинский президент Петр Порошенко в очередной раз завил, что говорить с Россией надо только с позиции силы.
Обновлено в 17:23
Политика
Лоза оценил слова о Крыме украинских претенденток на Евровидение
Музыкант Юрий Лоза посчитал уместным ответ на вопрос о принадлежности Крыма, который дали финалистки отбора на конкурс Евровидение-2019 из Украины — участницы дуэта Anna Maria Анна и Мария Опанасюк.
Обновлено в 14:17
Энергетика
«Роснефть» раскрыла судьбу контракта на поставку 48 млн т в Китай
«Роснефть» раскрыла судьбу контракта на поставку 48 млн т, который заключала с китайской CEFC в 2017 г. (изначально в документе стороны договаривались о поставках 50 млн т). Права на покупку российской нефти перешли сингапурской CEFC Shanghai International Group, следует из сообщения российской компании.
Обновлено в 10:09
Авто
Составлен рейтинг самых востребованных иномарок в России
Обновлено в 12:31
Политика
Кремль объяснил снижение телерейтингов послания президента
В Кремле связали снижение телерейтинга послания президента РФ Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране, с переходом зрителей в интернет.
Обновлено в 06:39
Спорт
Российский лыжник наказан за перчатку с именем Путина
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) вынесла предупреждение российскому двоеборцу Виталию Иванову за демонстрацию перчатки, на котором было написано имя президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 13:22