Футбол

Кэрролл и Насри покинули «Вест Хэм»РИА Новости 09:44

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Нападающий Энди Кэрролл и полузащитник Самир Насри не будут выступать за лондонский футбольный клуб "Вест Хэм" в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте команды. "Молотобойцы" решили не продлевать контракты с 30-летним английским форвардом и 31-летним французским хавбеком.
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Кэрролл и Насри покинули «Вест Хэм»

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