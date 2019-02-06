Футбол
«Вест Хэм» начал поиски болельщика, оскорблявшего СалахаSoccer.ru 10:06
"Вест Хэм" вместе с полицией Лондона ищет болельщика, оскорбившего по расовому признаку нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в недавнем матче АПЛ (1:1). Фанат выкрикивал нелицеприятные вещи в адрес египтянина, когда тот подавал один из угловых.
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Автоматически обработано 7220 источников, обновлено в 11:59, Ашберн
Общество
Децла проводили в последний путь громкими аплодисментами
Обновлено в 05:43
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева на два месяца
Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока заключения нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 07:41
Авто
Компания Volvo отзовет 167 тысяч автомобилей по всему миру
Шведская автомобильная компания Volvo объявила о начале отзыва более 167 тысяч автомобилей в различных странах мира.
Обновлено в 11:29
Авто
Российский дилер BMW отзывает почти 30 тыс. машин
Обновлено в 11:45
Происшествия
Шестиэтажный дом рухнул в Стамбуле
В Стамбуле произошло обрушение шестиэтажного здания. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 08:26
Авто
Audi обновила внешность купе и родстера TT RS
Салоны купе и родстера Audi TT RS теперь имеют обновленный вид, как и мультимедийная система.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В доме журналистки радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» прошли обыски
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме журналистки радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщила РИА Новости в среду адвокат Прокопьевой Татьяна Мартынова.
Обновлено в 10:49
Авто
Продажи автомобилей в России в январе продолжили рост
Рост продаж новых автомобилей в России в 2019 году продолжает тенденцию минувшего года.
Обновлено в 11:00
Происшествия
На Западно-Сургутском месторождении произошел взрыв
Обновлено в 10:14
Авто
Представлен обновленный Volkswagen Passat
Немецкий концерн Volkswagen провел официальную презентацию обновленного седана Volkswagen Passat и рестайлингового Volkswagen Passat Variant, ориентированные на европейским авторынок.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Минобороны провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс»
«6 февраля в 11:31 мск на государственном испытательном космодроме Плесецк проведён учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 04:25
Авто
Новая Toyota Corolla появится в России с единственным мотором
Компания Toyota раскрыла детали о новом седане Corolla, который на российском рынке появится в продаже в 2019 году.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре на Московском НПЗ в Капотне
Обновлено в 10:58
Происшествия
В Москве спасли застрявшую на льдине лису
В районе Павелецкой набережной Москвы-реки спасатели вытащили со льдины лисицу с повреждённой лапой.
Обновлено в 11:20
Авто
Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda
Исторический концепт, который уже через два года станет первой серийной моделью нового бренда Lagonda, дебютирует в начале марта 2019 года на международном автосалоне в Женеве.
Обновлено в 05:19
Театры
Джим Керри сыграет Воланда в российском мюзикле «Мастер и Маргарита»
Джим Керри появится в роли Воланда, причем трактовка роли мессира необычна: на сцене появится не один Воланд, сообщается в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 15:52
Экономика
Рост цен после повышения НДС ускорился до 5%
Рост цен в январе составил 5% по сравнению с январем прошлого года, сообщил Росстат в среду.
Обновлено в 08:15
Общество
Российский учебник по экономике запретили из-за недостатка патриотизма
Российский учебник «Экономика» для 10–11-х классов был исключен из федерального перечня учебников из-за отсутствия материалов, «формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему».
Обновлено в 02:32
Экономика
В России появятся три генетических центра мирового уровня
Три генетических центра мирового уровня общей стоимостью 12,2 млрд рублей появятся в России в рамках программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы.
Обновлено в 11:33
Политика
«Осатанел»: Захарова ответила на слова Порошенко о бедности Украины
Мария Захарова в своем комментарии напомнила, что в эти же дни, когда прозвучало заявление Порошенко, министр иностранных дел Украины Павел Климкин отчитался о том, как идет прекращение связей с Россией.
Обновлено в 09:00
Политика
Медведев рассказал об увлечении химией
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что из-за любви к химии в школе мог стать химиком, но выбрал профессию юриста.
Обновлено в 08:52
Гаджеты
Ленивец, выдра и фалафель. В Сети анонсировали новые эмодзи
Консорциум Unicode представил новые эмодзи, которые поступят в распоряжение пользователей в 2019 году.
Обновлено в 11:35
Общество
В Екатеринбурге задумались об экономии на питании школьников
Обновлено в 06:56
Экономика
Квартальная прибыль Toyota упала на 29,3% — до $13,7 млн
Обновлено в 11:39
Политика
Песков рассказал о зарплатах сотрудников пресс-службы президента
Дмитрий Песков рассказал, с какой суммы начинаются зарплаты в президентской пресс-службе и сколько шагов по карьерной лестнице надо сделать, чтобы попасть на самый верх.
Обновлено в 08:05
Происшествия
«Нант» требует у «Кардиффа» деньги за Салу
Если деньги не будут перечислены, то французская сторона обратится в суд. "Кардифф Сити" приобрел Салу у "Нанта" 20 января.
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Гаджеты
Новый Samsung Galaxy Note может получить камеру в стилусе
Обновлено в 04:31
Кино
Умер режиссер фильма «Три орешка для Золушки» Вацлав Ворличек
Чешский режиссер и сценарист Вацлав Ворличек скончался на 89-м году жизни 6 февраля в Праге. Об этом сообщил портал «Пражский экспресс».
Обновлено в 09:26
Авто
Skoda рассекретила салон нового паркетника Kamiq
Новинка станет самым компактным и недорогим кроссовером Skoda.
Обновлено в 09:02
Гаджеты
В России создали православный телефон
Российский производитель люксовых телефонов и смартфонов Caviar выпустил кнопочный «Tsar-телефон» «Владимир Золотой» в честь крестившего Русь князя Владимира.
Обновлено в 04:32