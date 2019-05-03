Вест Хэм — Саутгемптон 3:0ProstoProSport 11:50

«Вест Хэм» нанес разгромное поражение «Саутгемптону» в домашнем матче 37-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0. Дублем отметился Марко Арнаутович, еще один мяч забил Райан Фредерикс.

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