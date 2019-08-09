Футбол
Вест Хэм — Манчестер Сити 0:2 (2-й тайм)ProstoProSport 06:40
Чемпионат Англии
Олимпийский стадион
|25′
Габриэл Жезус
Мичейл Антонио
Пабло Форнальс
|46′
|51′
Рахим Стерлинг
Джек Уилшир
Роберт Снодграсс
|56′
Фабиан Бальбуэна
|61′
Фелипе Андерсон
|62′
Фелипе Андерсон
Хавьер Эрнандес
|65′
|40%
|Владение мячом
|60%
|81%
|Процент точных передач
|86%
|1
|Удары в сторону ворот
|3
|1
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|3
|–
|Угловые
|1
|5
|Отборы
|7
|4
|Фолы
|9
|2
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Вест Хэм
Расстановка 4‑5‑1
1
Фабианьский
24
Фредерикс
4
Бальбуэна
23
Диоп
3
Крессуэлл
9
Эрнандес
11
Снодграсс
10
Лансини
41
Райс
18
Форнальс
22
Аллер
31
Сантана
2
Уокер
5
Стоунз
14
Лапорт
11
Зинченко
17
де Брюйне
16
Эрнандес
21
Сильва
26
Марез
9
Жезус
7
Стерлинг
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
«Вест Хэм» и «Манчестер Сити» опубликовали стартовые составы на матч 1-го тура АПЛ. В старте «горожан» оказались украинский защитник Александр Зинченко и хавбек Рияд Марез, пропускавший Суперкубок Англии.
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