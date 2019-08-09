«Вест Хэм» и «Манчестер Сити» опубликовали стартовые составы на матч 1-го тура АПЛ. В старте «горожан» оказались украинский защитник Александр Зинченко и хавбек Рияд Марез, пропускавший Суперкубок Англии.

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