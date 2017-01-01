Футбол

«Вест Бромвич» объявил об уходе Рондона в «Далянь Ифан»Чемпионат 03:39

«Вест Бромвич Альбион» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Хосе Саломона Рондона в китайский клуб «Далянь Ифан». Сумма трансфера не разглашается.
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Рондон перешел в «Далянь Ифан»

Soccer.ru03:55

Экс-форвард «Зенита» стал игроком китайского «Далянь Ифан»

Нева Спорт04:03

Бывший нападающий «Зенита» Рондон продолжит карьеру в «Далянь Ифан»

ProstoProSport04:25

Бывший форвард «Зенита» Рондон перешел в «Далянь Ифан»

Спорт-Экспресс04:00

Экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Рондон перешёл в китайский клуб за 18,3 млн евро

Спорт БИЗНЕС Online04:27

«Вест Бромвич» подтвердил переход Рондона в «Далянь Ифан»

Sports.ru03:43

«Вест Бромвич» объявил об уходе Рондона в «Далянь Ифан»

Чемпионат03:39
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:32, Вашингтон
Культура

Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации

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Политика

Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.
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Политика

МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии

В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.
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Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили

Накануне состоялась свадьба режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой, которая показала свой наряд в Instagram.
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Общество

В Екатеринбурге закрасили граффити художника Покраса Лампаса

В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаш рабочие залили гудроном граффити известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
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Политика

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Политика

Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
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Армия и оружие

В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник

Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.
Обновлено в 02:25
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В Сети появился трейлер мюзикла «Кошки»

На YouTube появился первый трейлер мюзикла «Кошки» - настоящей бродвейской классики.
Обновлено в 05:09
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше

Обновлено вчера в 11:23
Политика

Владимир Путин прибудет в Магнитогорск к вечеру

В Магнитогорске активно перестраивают программу визита главы государства. В городе введены особые меры по обеспечению безопасности.
Обновлено в 04:19
Происшествия

На заводе «Сибирский гурман» под Новосибирском начались обыски

Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия под Новосибирском на заводе "Сибирский гурман", который производит полуфабрикаты, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:49
Экономика

Росстат выяснил, что зарплата половины россиян менее 35 тысяч рублей

Российские статистики сообщили о том, что заработная плата половины россиян меньше 35 000 рублей.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие

Зеленский показал мобильные домики для военных в Донбассе

В этом году украинские военные на Донбассе будут обеспечены мобильными домиками украинского производства.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

В России заявили о готовности поставить Турции истребители Су-35

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Футбол

«Он такой разгильдяй»: Павлюченко не думал, что Дзюба станет звездой

Игрок вспомнил, что на тот момент Дзюбу постоянно отправляли по арендам.
Обновлено в 02:49
Общество

В РПЦ предупредили россиян об опасности электронных паспортов

Кипшидзе отметил, что электронные данные могут быть использованы против россиян, поскольку их проще собирать, чем бумажные.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах

Недавний пожар на территории ТЭЦ-27 в Мытищах вспыхнул из-за устаревшего оборудования, полагает секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес

Развод бывшего короля Малайзии и «Мисс Москва» опровергли

Шариатский суд Сингапура опроверг развод бывшего короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:21
Происшествия

СК назвал причину ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево

Задымление самолета в столичном аэропорту Шереметьево произошло, вероятно, из-за того, что пары гидравлической жидкости и масла попали в систему кондиционирования, заявили в Следственном комитете.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Политика

Жертв тайной тюрьмы на Украине пытали и допрашивали депутаты Рады

Агентству удалось связаться с одним из бывших заключенных тайной тюрьмы, который пояснил, что его лично допрашивал нынешний депутат Рады Олег Ляшко, а другой депутат — Игорь Мосийчук — пытал его.
Обновлено в 01:07
Футбол

Футболисты «Ньюкасла» стали участниками уличной драки

Один из посетителей заведения оскорбил Шелви, напомнив тому о его лысине (Джонджо с детства страдает от алопеции – патологического выпадения волос).
Обновлено в 04:46
Культура

Путин поздравил Александра Ширвиндта с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил главу Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта с 85-летием, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 04:42
Интернет

Основатель FaceApp опроверг передачу данных пользователей властям

Ярослав Гончаров, основатель приложения FaceApp, способного «омолаживать» и «старить» людей на снимках, заявил американскому Forbes, что компания не использует данные пользователей без их согласия.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия

После нападения российской чиновницы на журналистку заведено дело

По факту случившегося в отношении чиновницы СКР Новороссийска возбудил уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
Обновлено в 05:12
Транспорт

Владельцы бизнеса на проспекте Кирова просят ввести пропуска

В свою очередь, Михаил Исаев напомнил, что в первую очередь проспект Кирова делается как пешеходная зона для горожан, и подчеркнул, что "личный транспорт мы должны минимизировать до нуля", исключив машины для доставки товаров.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Трехлетняя девочка из РФ отравилась наркотиками на Ибице

Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице, передает Diario de Ibiza.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве

Задержанный в Вильнюсе бывший гендиректор компании «СамараТрансНефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
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Авто

Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4

Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
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Хосе Саломон Рондон
Венесуэльский футболист
венесуэльский футболист, нападающий футбольного клуба «Вест Бромвич Альбион» и сборной Венесуэлы. Чемпион России, обладатель Кубка Венесуэлы и Суперкубка России.
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Рафаэль Бенитес
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Тренировал испанские команды «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе», «Валенсию», «Реал Мадрид», английские «Ливерпуль», «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед», а также итальянские «Интернационале» и «Наполи».
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