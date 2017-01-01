«Вест Бромвич Альбион» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Хосе Саломона Рондона в китайский клуб «Далянь Ифан». Сумма трансфера не разглашается.

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«Вест Бромвич» объявил об уходе Рондона в «Далянь Ифан»

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