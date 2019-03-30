Весной в армию призовут 135 тысяч человекКоммерсантъ 13:19

В прошлую весеннюю кампанию в российскую армию призвали 128 тыс. человек, осенью 2018-го — 132,5 тыс. В январе Госдума приняла закон, по которому граждане будут обязаны вставать на воинский учет по месту их фактического проживания.

Весной в армию призовут 135 тысяч человек

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