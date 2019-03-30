Политика
Весной в армию призовут 135 тысяч человекКоммерсантъ 13:19
В прошлую весеннюю кампанию в российскую армию призвали 128 тыс. человек, осенью 2018-го — 132,5 тыс. В январе Госдума приняла закон, по которому граждане будут обязаны вставать на воинский учет по месту их фактического проживания.
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Распоряжение Губернатора Рязанской области от 28 марта 2019 г. № 147-рг
Рязанские ведомостивчера в 09:05
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Шоу-бизнес
Анна Хилькевич «подвергла опасности» здоровье трехлетней дочери
Анна рассказала, что ее трехлетняя дочь Арианна прежде никогда не была в кино.
Обновлено в 12:23
Политика
В России усовершенствуют сферу госзакупок
Во вторник на заседании Совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина обсуждался с театральными деятелями, экспертами и профильными ведомствами вопрос о совершенствовании норм о закупках в сфере культуры.
Обновлено в 13:24
Политика
«Открытая Россия» заявила о ликвидации организации
Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения, при этом продолжит свою деятельность в рамках новой организации, которая была создана 24 февраля в Москве.
Обновлено в 16:57
Происшествия
В «Олимпийском» прокомментировали сообщения о пожаре
Сообщение о задымлении поступило в 18.50 по мск, очаг был оперативно устранен.
Обновлено в 13:58
Общество
Пенсионер прославился в Сети, станцевав в центре города под битбокс
Пенсионер, станцевавший на улице под битбокс уличного музыканта, стал звездой Сети.
Обновлено в 18:51
Космос
Ракета «Союз» задержится на стартовом комплексе ещё на день
Источник издания рассказал, что стандартный план подготовки ракеты «Союз-2.1а» с «Прогрессом» предусматривает два так называемых стартовых дня: первый — в день вывоза, второй — в день запуска.
Обновлено в 18:40
Музыка
Maruv обокрали в украинском аэропорту
Обновлено в 18:50
Кино
«Братство» Лунгина планируют сделать фильмом закрытия ММКФ
В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не поддержала предложение И.Морозова, призвавшего дать протокольное поручение профильному комитету, чтобы не допустить выход в прокат 9 мая фильма "Братство".
Обновлено в 14:46
Кино
Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника».
Обновлено в 15:59
Политика
Чапутова побеждает на выборах президента Словакии
Обновлено в 17:54
Здоровье
Почти 70 человек пострадали от укусов клещей на Ставрополье
В Ставропольском крае с начала 2019 года из-за укусов клещей в медицинские организации обратились 69 человек, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:14
Политика
В МИД России ответили на угрозы Вашингтона новыми санкциями
«Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо», — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес
Женатый Максим Дунаевский вышел в свет с новой пассией
Обновлено в 14:32
Политика
Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США
Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
Обновлено в 15:16
Культура
YouTube разблокировал последние выпуски Парфенова и Дудя
YouTube разблокировал последние выпуски авторских передач «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни.1946» Леонида Парфенова.
Обновлено в 11:22
Баскетбол
Леброн Джеймс больше не сыграет в этом сезоне
Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс не поможет своей команде в концовке сезона.
Обновлено в 18:58
Здоровье
Походы в туалет ночью могут указывать на проблемы со здоровьем
На конференции JCS 2019 в Японии кардиологи объяснили, почему ночью люди просыпаются из-за необходимости сходить в туалет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:12
Происшествия
Женщина из Зеленограда избила сына скакалкой и отрезала ему часть уха
В Зеленограде женщина в ходе домашнего конфликта избила 12-летнего сына скакалкой, а потом строительным ножом отрезала ему часть правого уха.
Обновлено в 13:08
Общество
Нашествие диких лис зафиксировано в Москве
Обновлено в 08:26
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Общество
В работе Netflix произошел сбой
Сбой в работе компании потокового видео Netflix наблюдается в ночь с субботы на воскресенье в ряде стран мира.
Обновлено в 18:55
Армия и оружие
Израиль зафиксировал пять запусков ракет из сектора Газа
Запуски пяти ракет по Израилю из сектора Газа были зафиксированы в воскресенье израильскими военными.
Обновлено в 18:45
Политика
На Украине предложили ввести санкции против слова «Россия»
Порошенко не впервые получает от граждан Украины неординарные предложения.
Обновлено в 17:27
Происшествия
Вертолет совершил вынужденную посадку в Татарстане, пострадавших нет
Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Пестречинском районе Татарстана в субботу, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе МВД Татарстана.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США
Сразу же после развода с футболистом Началова сошлась с хоккеистом Александром Фроловым, с которым прожила с 2011 по 2016 год.
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Политика
Макрон осудил решение Трампа о признании Голан территорией Израиля
«Президент республики подчеркнул, что признание суверенитета Израиля над Голанами, оккупированной территорией, противоречит нормам международного права и лишь способствует напряженности в регионе»,— говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам встречи французского президента с королем Иордании Абдаллой II (цитата по Press TV).
Обновлено в 17:20
Наука
Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя
Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Политика
На Украине сегодня пройдут президентские выборы
Основная борьба идет между тремя кандидатами – это действующий президент Петр Порошенко, лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер Юлия Тимошенко и актер, сценарист и продюсер Владимир Зеленский.
Обновлено в 17:00