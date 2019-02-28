Общество
Весной под сокращения рискуют попасть свыше 115 тыс. россиянИзвестия вчера в 18:20
Согласно документу, с которым ознакомились «Известия», увольнение грозит также сотрудникам транспортной и финансовой сферы. В общей сложности весной могут сократить 115,7 тыс. человек. Большая часть из них работает в столице, Санкт-Петербурге или Свердловской области.
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с чего всё началось
Всего же весной под сокращения могут попасть 115,7 тыс. человек — это невысокий и весьма оптимистичный показатель для российского рынка труда, отмечают эксперты.Известиявчера в 16:02
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