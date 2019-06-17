Футбол

Весино пропустит оставшуюся часть Кубка АмерикиЕвро-футбол.ру 14:12

Федерация футбола Уругвая сообщила, что полузащитник пропустит оставшуюся часть Кубка Америки. В минувшем сезоне Весино сыграл в 30 встречах Серии А, отметившись тремя голами и одной голевой передачей.
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Сборная Уругвая лишилась Весино из-за травмы до конца Кубка Америки

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Весино пропустит оставшуюся часть Кубка Америки

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Весино пропустит оставшиеся матчи Кубка Америки из-за травмы

РИА Новости15:29

Весино больше не сыграет на Кубке Америки-2019

Матч ТВ16:34
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Обновлено в 14:45
Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым

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Происшествия

Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу

На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено в 17:11
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Зеппельт прокомментировал допинг-скандал в Чувашии

Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт прокомментировал допинг-скандал, который произошел в Чувашии, передает "Советский спорт".
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В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
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Футбол

«Дижон» подписал 12-летнего Месси

«Дижон» оформил трансфер молодого футболиста Райана Месси. 12-летний игрок будет числиться в академии французского клуба.
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По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
Обновлено в 16:43
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Счетная палата выявила нарушения при сдаче в аренду федеральных земель

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Обновлено в 16:46
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У популярной певицы треснул костюм во время выступления

У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
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Онищенко оценил статистику заболеваемости раком в России

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Трансплантация кала привела к смерти пациента

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило о смерти пациента после трансплантации кала.
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Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма

Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
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Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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