Футбол
Весино пропустит оставшуюся часть Кубка АмерикиЕвро-футбол.ру 14:12
Федерация футбола Уругвая сообщила, что полузащитник пропустит оставшуюся часть Кубка Америки. В минувшем сезоне Весино сыграл в 30 встречах Серии А, отметившись тремя голами и одной голевой передачей.
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Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Политика
Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.
Обновлено в 12:25
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Гаджеты
Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, а также смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:21
Политика
Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено в 14:45
Баскетбол
На чемпионском параде «Торонто» ожидается около 2 миллионов зрителей
Около 2 миллионов зрителей ожидается на традиционном чемпионском параде "Торонто", информирует CP24.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Заключенный захватил заложницу в тюрьме Германии
Инцидент произошел в исправительном учреждении города Любек. Заключенный захватил в заложники сотрудницу тюрьмы.
Обновлено в 17:03
Культура
В Пушкинском музее покажут работы Моне и Пикассо из коллекции Щукина
В Белом зале, где в 1948 году делили коллекцию между двумя музеями - Пушкинским и Эрмитажем- огромное полотно Матисса.
Обновлено в 09:31
Финансы
Россия продолжает сокращать вложения в госдолг США
Напомним, Россия начала сокращать вложения в госдолг Содинённых Штатов с весны 2018 года.
Обновлено в 17:33
Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
Обновлено в 14:14
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Наука
Немецкие ученые открыли вечно существующую форму материи
Немецкие ученые из института физики сложных систем Макса Планка и Мюнхенского центра квантовых наук определили, что квазичистицы в квантовых системах могут избежать распада.
Обновлено в 16:18
Экономика
Утверждены новые тарифы на горячую воду и отопление в Петербурге
С 1 июля плата за горячую воду и отопление понизится на 0,6% по сравнению с действующим тарифом.
Обновлено в 13:35
Происшествия
В Москве избили директора Фонда кино
Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено в 18:08
Политика
Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса
Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.
Обновлено в 12:06
Авто
Курс на эволюцию: обновился итальянский фургон Fiat Ducato
Похоже, итальянские производители малотоннажников решили обновлять свои модели постепенно — без кардинальных изменений.
Обновлено в 19:17
Армия и оружие
Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала
Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В результате землетрясения в Китае есть жертвы и пострадавшие
По меньшей мере шесть человек погибли и ещё 75 пострадали в результате землетрясения на юго-западе Китая, передаёт агентство «Синьхуа».
Обновлено в 17:59
Шоу-бизнес
Анна Грачевская снялась обнаженной
Обновлено в 17:00
Экономика
Больше расходов: Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
Сегодня, 18 июня, Госдума рассмотрит в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету 2019 года, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Политика
The Baltimore Sun (США): оскорбительное отношение к России в годовщину высадки войск союзников в Нормандии — это тревожный недосмотр (The Baltimore Sun)
Как написала газета «Балтимор сан» 6 июня, жалкая попытка оправдать такое оскорбительное решение сводилась к тому, что «Россия не принимала участия в высадке десанта союзников в Нормандии».
Обновлено в 01:55
Общество
СПЧ рекомендовал запретить уничтожение пригодных для еды продуктов
Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) порекомендовал правительству запретить уничтожение и захоронение пригодных для употребления продуктов питания.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток
США отправят дополнительно одну тысячу военных на Ближний Восток, говорится в заявлении и.о. главы Пентагона Патрика Шанахан, распространенном пресс-службой ведомства.
Обновлено в 18:51
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Полиция задержала трех вооруженных мужчин в Дагестане
Обновлено в 19:05
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США
Обновлено в 13:42
Футбол
«Спартак» назначил нового главу департамента по связям с общественностью
"Спартак" назначил Антона Лисина директором департамента по связям с общественностью, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 13:04
Технологии
Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR
Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).
Обновлено в 09:30
Здоровье
Роскачество проверит телемедицинские мобильные приложения
Роскачество запустит цифровую экспертизу телемедицинских приложений, сообщает "Вечерняя Москва".
Обновлено в 02:41