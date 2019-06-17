Футбол

Весино пропустит оставшуюся часть Кубка АмерикиЕвро-футбол.ру 14:12

Федерация футбола Уругвая сообщила, что полузащитник пропустит оставшуюся часть Кубка Америки. В минувшем сезоне Весино сыграл в 30 встречах Серии А, отметившись тремя голами и одной голевой передачей.
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Уругвай лишился ключевого полузащитника до конца Кубка Америки

Чемпионат18:24

Сборная Уругвая лишилась Весино из-за травмы до конца Кубка Америки

Sport24.ru14:12

Весино пропустит оставшиеся матчи Кубка Америки из-за травмы

РИА Новости15:29

Весино выбыл до конца Кубка Америки

Soccer.ru15:46

Весино выбыл до конца Кубка Америки

Спорт-Экспресс15:33

Весино больше не сыграет на Кубке Америки-2019

Матч ТВ16:34

Весино пропустит оставшуюся часть Кубка Америки

Евро-футбол.ру14:12
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24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
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Политика

Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Гаджеты

Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке

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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
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Баскетбол

На чемпионском параде «Торонто» ожидается около 2 миллионов зрителей

Около 2 миллионов зрителей ожидается на традиционном чемпионском параде "Торонто", информирует CP24.
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Происшествия

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Культура

В Пушкинском музее покажут работы Моне и Пикассо из коллекции Щукина

В Белом зале, где в 1948 году делили коллекцию между двумя музеями - Пушкинским и Эрмитажем- огромное полотно Матисса.
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Финансы

Россия продолжает сокращать вложения в госдолг США

Напомним, Россия начала сокращать вложения в госдолг Содинённых Штатов с весны 2018 года.
Обновлено в 17:33
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

Обновлено в 14:14
Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Наука

Немецкие ученые открыли вечно существующую форму материи

Немецкие ученые из института физики сложных систем Макса Планка и Мюнхенского центра квантовых наук определили, что квазичистицы в квантовых системах могут избежать распада.
Обновлено в 16:18
Экономика

Утверждены новые тарифы на горячую воду и отопление в Петербурге

С 1 июля плата за горячую воду и отопление понизится на 0,6% по сравнению с действующим тарифом.
Обновлено в 13:35
Происшествия

В Москве избили директора Фонда кино

Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено в 18:08
Политика

Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса

Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.
Обновлено в 12:06
Авто

Курс на эволюцию: обновился итальянский фургон Fiat Ducato

Похоже, итальянские производители малотоннажников решили обновлять свои модели постепенно — без кардинальных изменений.
Обновлено в 19:17
Армия и оружие

Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала

Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено в 06:38
Происшествия

В результате землетрясения в Китае есть жертвы и пострадавшие

По меньшей мере шесть человек погибли и ещё 75 пострадали в результате землетрясения на юго-западе Китая, передаёт агентство «Синьхуа».
Обновлено в 17:59
Шоу-бизнес

Анна Грачевская снялась обнаженной

Обновлено в 17:00
Экономика

Больше расходов: Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет

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Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Политика

The Baltimore Sun (США): оскорбительное отношение к России в годовщину высадки войск союзников в Нормандии — это тревожный недосмотр (The Baltimore Sun)

Как написала газета «Балтимор сан» 6 июня, жалкая попытка оправдать такое оскорбительное решение сводилась к тому, что «Россия не принимала участия в высадке десанта союзников в Нормандии».
Обновлено в 01:55
Общество

СПЧ рекомендовал запретить уничтожение пригодных для еды продуктов

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) порекомендовал правительству запретить уничтожение и захоронение пригодных для употребления продуктов питания.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие

США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток

США отправят дополнительно одну тысячу военных на Ближний Восток, говорится в заявлении и.о. главы Пентагона Патрика Шанахан, распространенном пресс-службой ведомства.
Обновлено в 18:51
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Полиция задержала трех вооруженных мужчин в Дагестане

Обновлено в 19:05
Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США

Обновлено в 13:42
Футбол

«Спартак» назначил нового главу департамента по связям с общественностью

"Спартак" назначил Антона Лисина директором департамента по связям с общественностью, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 13:04
Технологии

Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR

Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).
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Здоровье

Роскачество проверит телемедицинские мобильные приложения

Роскачество запустит цифровую экспертизу телемедицинских приложений, сообщает "Вечерняя Москва".
Обновлено в 02:41
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Матиас Весино
Уругвайский футболист
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Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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